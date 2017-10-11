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Южнокорейские иммиграционные службы задержали трех гражданок КНР с сильно опухшими лицами

Китаянок не пустили домой из-за границы, не узнав после операции

© Страница Daily Mirror в Twitter
В мире
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Иммиграционные службы Южной Кореи не выпускают из страны трех китаянок, лица которых после проведенных пластических операций не соответствуют фотографиям в паспортах

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Три молодые китаянки, которым были сделаны в Южной Корее пластические операции, не могут выехать из страны, они застряли в аэропорту, не пройдя паспортный контроль, передает Sputnik Беларусь.

Фото, на котором три китаянки сидят в южнокорейском аэропорту — растерянные и с паспортами и билетами в руках, разлетелось по интернету. У девушек сильные отеки после пластических операций на глазах и носах.

Как сообщают открытые источники в интернете, в последние годы в Китае, Японии среди молодых людей возникла мода на пластические операции по увеличению глаз, изменению формы носа. Китаянки, как правило, отправляются в Южную Корею для того, чтобы сделать себе "европейскую внешность".

Пока нет сообщений, удалось ли трем китайским модницам вернуться домой. Как сообщили Sputnik пластические хирурги, отек после ринопластики держится до двух недель.




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