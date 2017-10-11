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Здание МИД РФ, фото из архива

РФ может сократить число сотрудников дипмиссии США

© Sputnik. Vladimir Pesnya
В мире
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Российская сторона не исключает, что потребует от Вашингтона установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств.

СУХУМ 11 окт — Sputnik. Москва рассматривает различные варианты ответа на ситуацию вокруг российской дипломатической собственности в США, сказал РИА Новости директор департамента Северной Америки МИД РФ Георгий Борисенко.

Борисенко отметил, что российская сторона не исключает, что потребует от Вашингтона установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств.

"Число работников дипмиссии Соединенных Штатов в РФ может быть сокращено "до 300 человек или ниже"", — сказал он.

Отвечая на вопрос, рассматривает ли российская сторона возможность закрытия одного из генконсульств США в РФ, он заверил, что в Москве "не исключают никаких вариантов, в том числе установление реального паритета по количеству сотрудников диппредставительств".

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© Fotolia/ Sebra
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Борисенко пояснил, что цифра в 455 человек, к которой РФ предложила Соединенным Штатам привести их персонал в России, включала и сотрудников российского постоянного представительства при ООН в Нью-Йорке, однако они не занимаются двусторонними российско-американскими отношениями.

В начале сентября по требованию американских властей были закрыты российское генеральное консульство в Сан-Франциско и торговые представительства в Вашингтоне и Нью-Йорке. После этого в зданиях прошли обыски. Россия назвала эти действия недружественным шагом и пообещала обратиться в суд.

Ранее Москва предписала сократить дипломатические миссии США в России на 755 человек — до 455 сотрудников. Таким образом, Москва приравняла количество служащих посольства США в России к числу работающих в дипмиссии РФ в Соединенных Штатах. По заявлению МИД, эти меры стали ответом на антироссийскую политику и принятые американским конгрессом новые антироссийские санкции.




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