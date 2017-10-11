Женщина поймала акулу голыми руками

Жительница Австралии поймала акулу во время купания в бухте недалеко от Мельбурна

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Жительница Австралии Мелисса Хатейер поймала голыми руками акулу, пытаясь ей помочь, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание The Sydney Morning Herald. Инцидент произошел в бухте неподалеку от Мельбурна.

Как рассказывает героиня истории, хищница боялась людей и билась головой о камни. Она пожалела акулу и решила достать ее из воды, чтобы выпустить в открытый океан.

"Я загнала ее на отмель, после чего прыгнула и схватила сзади. Я держала ее за шею, чтобы она не могла меня укусить. Потом я просто отнесла ее к краю бухты и выпустила в океан", — рассказала Хатейер.

По словам Хатейер, она не испытывала страха, а просто старалась помочь животному.