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Встреча глав МИД РФ и Франции С.Лаврова и Ж.-И. Ле Дриана

Глава МИД Франции предупредил о возможности распада Сирии

© Sputnik. Антон Денисов
В мире
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Международная контактная группа по Сирии, которую обещали учредить еще в сентябре, призвана стать инструментом в достижении политического процесса в Сирии, утверждает министр иностранных дел Франции.

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Сирию от распада на несколько частей будут спасать, следуя дорожной карте политического урегулирования кризиса в Сирии, которую разработает международная контактная группа из "постоянных членов Совета Безопасности ООН и стран, обладающих влиянием в Сирии", заявил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан, сообщает РИА Новости.

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"Во-первых, (в нее войдут) постоянные члены Совета Безопасности и страны, которые имеют влияние в Сирии, чтобы вместе разработать дорожную карту, подразумевающую деэскалацию, прекращение огня, выборы, конституцию и политический переход. Если мы не встанем на этот путь, существует риск распада Сирии, ее разделения на три или четыре региона", — сказал Ле Дриан в интервью газете Ouest France, текст которого опубликован на сайте МИД.

Министр добавил, что подход Франции к сирийскому вопросу изменился. "Есть изменение… Сирия стала зоной международных действий. Наша цель — достичь политического процесса. Условия могут быть объединены, если в силу определенного положения в полях требование ухода Башара Асада больше не считается предварительным условием любых переговоров", — сказал министр. Вместе с тем, Ле Дриан добавил, что ему сложно представить, что "истязатель своего народа может быть решением" кризиса.

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Ранее в сентябре Макрон выступил с идеей учредить новую контактную группу по Сирии. Тогда он пообещал, что она "начнет работу в рамках Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре". Сообщалось, что туда войдут страны-участницы Совета Безопасности ООН, а также все заинтересованные стороны. Посол Франции в Москве Сильви Берманн, в свою очередь, рассказала РИА Новости, что в контактную группу по Сирии предварительно должны войти пять постоянных членов Совета Безопасности ООН (РФ, США, Франция, Великобритания, Китай).

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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