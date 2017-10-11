Подано более 2 млн заявок на билеты ЧМ по футболу в России

Уже 12 октября для желающих увидеть в следующем году сильнейших футболистов мира истекает срок подачи заявок на желанный билет.

СУХУМ, 11 окт — Sputnik. Официальный прием заявок на билеты матчей чемпионата мира по футболу 2018 года проходит с 14 сентября, с тех пор было запрошено более двух миллионов билетов. Об этом сообщила пресс-служба Международной федерации по футболу (ФИФА), отметив, что окончательно прием заявок истекает 12 октября в 12:00 на официальном сайте организации.

© Sputnik. Алексей Мальгавко Определились 17 сборных, которые сыграют на ЧМ 2018 по футболу

Лидируют по числу поданных заявок болельщики из России: на их долю приходится чуть менее 70 процентов всех запрошенных билетов, говорится в тексте релиза. Таким образом, заявки из других стран составляют около 30 процентов. В первых рядах — болельщики из Бразилии, Мексики, Аргентины, США, Германии, Колумбии, Китая, Израиля и Англии. На данный момент подано уже около 90 000 заявок на билеты на матч открытия и более 132 000 – на финал.

Первый период продаж (болельщики со всего мира могут подать заявки на билеты на матчи только на сайте ФИФА) завершится 12 октября в 12:00. Если количество заявок превысит количество доступных билетов, то они будут распределяться с помощью случайной жеребьевки.

Первый в истории чемпионат мира по футболу в России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Волгоград, Казань, Нижний Новгород, Самара, Саранск, Ростов-на-Дону, Екатеринбург и Сочи. В финальную часть чемпионата уже вышли действующие чемпионы мира сборная Германии, чемпион Европы Португалия, а также сборные Бразилии, Аргентины, Франции, Англии и ряд других известных сборных. Не смогли пробиться сборные Голландии, Чили, США, Украины. Отбор на мировое первенство 2018 года еще продолжается.