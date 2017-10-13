Пентагон разрабатывает комплексы мгновенного глобального удара

В Минобороны РФ рассказали о разработке Пентагоном комплексов мгновенного глобального удара

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Пентагон уже приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара. Об этом заявил представитель Минобороны РФ Александр Емельянов на российско-китайском брифинге по ПРО на полях первого комитета ГА ООН, сообщает РИА Новости.

"Реализуя концепцию совместного использования наступательных и оборонительных вооружений, Пентагон приступил к созданию перспективных ударных комплексов мгновенного глобального удара", — сказал он.

Он отметил, что "в неядерном оснащении эти комплексы должны решать те же задачи, что сегодня возложены на стратегические ядерные силы".

© Sputnik. Stanislav Savelyev США развернули механизированную дивизию у российских границ в Польше

"Взаимосвязь планов по развертыванию системы ПРО и созданию средств мгновенного глобального удара очевидна. При нанесении "разоружающего" удара по объектам российских и китайских стратегических ядерных сил значительно возрастает эффективность американской системы ПРО", — заявил Емельянов.

Он подчеркнул, что "создание средств мгновенного глобального удара еще один фактор, который подтверждает стремление Вашингтона разрушить сложившийся баланс сил, обеспечить глобальное стратегическое доминирование".