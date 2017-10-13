Apple выпустит новый гибкий iPhone

Apple начала разработку нового iPhone с гибким дисплеем.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Компания Apple вместе с корейским производителем бытовой техники и гаджетов LG ведет разработку нового iPhone, оснащенного сгибающимся дисплеем.

"LG Display создала команду по разработке сгибающегося OLED-экрана для новой модели iPhone", — передает РИА Новости со ссылкой на издание The Investor.

В подразделении LG Innotek группа специалистов уже начала создавать гибкую печатную плату, которую будет возможно установить в гнущийся корпус.

Издание отмечает, что другой южнокорейский производитель — Samsung — может уже в следующем году выпустить свой сгибающийся смартфон. Американская Apple только в 2020 году сможет начать производство гибких экранов.