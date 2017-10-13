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Опрос: россиянам для счастья нужно 50 тысяч рублей в месяц

© Sputnik. Alexei Danichev
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Опрос показал, что россияне считают богатыми людей, у которых ежемесячный доход превышает 100 тысяч рублей.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik. Фонд общественного мнения (ФОМ) провел опрос и выяснил, какая зарплата должна быть у россиян, чтобы они могли чувствовать себя счастливыми, сообщает РИА Новости.

Согласно данным опроса, счастливыми граждане РФ будут считать себя, если они будут получать не менее 50 тысяч рублей в месяц.

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По мнению респондентов, богатыми считаются люди, которые в среднем зарабатывают 100 тысяч рублей в месяц.

С 2011 года на 4 процентных пункта снизилось количество людей, которые считают, что в России слишком большая разница между бедными и богатыми. При этом на 7 процентных пунктов снизилось количество россиян, которые считают, что разница между этими социальными классами увеличивается.

Более 60% опрошенных считают, что разница мешает развитию страны. Участники опроса также полагают, что богатых людей в стране не более 10% от населения РФ, а бедных — 61-70%.

Из опроса следует, что половина респондентов считают, что богатство способствует развитию худших качеств человека.

Относительно вопроса бедности мнения разделились так: 37% посчитали, что бедный человек становится хуже, 37% сказали, что бедность никак не влияет на моральные качества человека, и только 13% — что бедность делает его лучше.




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