Драка в Китае: родители не поделили детскую игрушку

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. В Китае несколько мужчин устроили потасовку из-за игрушки, которую не поделили их дети. Инцидент произошел в городе Шэньчжэнь в провинции Гуандун, передает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

На кадрах видно, как мужчины дерутся в игровой зоне, при этом в ход идет все, что попадается под руку. Причиной конфликта стал спор о том, кому принадлежит детская игрушка. Через некоторое время охранникам торгового центра удалось остановить драку. Серьезных травм ее участники не получили.