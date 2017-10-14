Что разрушает полезные свойства продуктов

При дефиците какого-либо витамина, вы можете ничего и не почувствовать, а вот, например, ногти, кожа и волосы непременно начнут сигнализировать об авитаминозе.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Все знают, что белки, жиры и углеводы — источник энергии и строительный материал. Но это процесс невозможен без витаминов. Они отвечают за нормализацию практически всех процессов в организме, их дефицит приводит к нарушению функционирования нашего тела, которое может вызвать серьезное заболевание. Самым известным примером является цинга — болезнь, вызванная недостатком витамина С.

Всего витаминов 13: А, С, D, E, K, H, B1, B2, B3, B5, B6, B9, B12. Их делят на две группы: растворимые в жире (липофильные) и в воде (гидрофильные). Первая группа включает в себя A, D, E, K, а вторая — все остальные.

Витамины