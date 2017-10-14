Швейцарцы нашли золотое дно в канализации

Швейцария, известная своей любовью к золоту, собирается извлекать его из сточных вод

СУХУМ, 14 окт – Sputnik. Ученые из Швейцарии посчитали, что в водопроводную систему страны ежегодно утекает до 43 килограммов чистого золота и его ежегодные потери оцениваются в 1,8 миллиона долларов, сообщает Федеральный институт водных наук и технологий Eawag.

Швейцария — крупнейший центр по переработке золота, поэтому его концентрация в сточных водах настолько высока, что извлекать драгоценный металл экономически целесообразно.

Наибольшая концентрация золота была зафиксирована в южном кантоне Тичино, где находятся ряд аффинажных и часовых заводов.

"Концентрация золота в осадках сточных вод достаточная для восстановления, это делает его потенциально ценным", — отмечается в отчете исследователей.

Также в сточных водах обнаружено до 3 тонн серебра стоимостью около 1,7 миллиона долларов. Примерно столько же швейцарские предприятия химической и фармацевтической промышленности тратят каждый год на очистку сточных вод.

К удивлению ученых, в воде были обнаружены даже такие редкие элементы, как гадолиний, ниобий и иттербий. Опасности с точки зрения экологии все эти находки не представляют.