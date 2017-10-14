Обнаружен новый вирус: он блокирует телефоны и вымогает деньги

Сумма выкупа составляет 0,013 биткоина, а в сообщении злоумышленников подчеркивается, что оплата должна быть произведена в течение суток.

СУХУМ, 14 окт — Sputnik. Специалисты впервые обнаружили интернет-вирус с функцией блокировки, атакующий смартфоны и планшеты на базе операционной системы Android, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу компании ESET.

Шифратор DoubleLocker построен на базе мобильного банковского трояна для Android-устройств. Тем не менее у него отсутствуют функции, предназначенные для сбора банковских данных пользователей. Вместо этого DoubleLocker оснащен двумя инструментами для вымогательства: он может изменить PIN-код устройства и зашифровать найденные данные. Такое сочетание функций в системе Android наблюдается впервые.

Заблокировав устройство, вирус требует выкуп за разблокировку. По данным компании, сумма выкупа составляет 0,013 биткоина (около 4 700 сомов), а в сообщении злоумышленников подчеркивается, что оплата должна быть произведена в течение суток. Если деньги не будут перечислены, данные останутся зашифрованными.

DoubleLocker распространяется под видом Adobe Flash Player через скомпрометированные сайты. После запуска на устройстве пользователя приложение предлагает активировать вредоносную службу специальных возможностей под названием Google Play Service. Получив необходимые для работы разрешения, вирус активирует права администратора и устанавливает себя как лаунчер по умолчанию, что повышает сохранность вредоносного ПО на устройстве. Каждый раз, когда пользователь нажимает кнопку "Домой", вирус активируется и снова блокирует экран планшета или смартфона.