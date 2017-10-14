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Новый гендиректор ЮНЕСКО: начну с восстановления доверия к организации

© AFP/ MAL LANGSDON / POOL
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Бывший министр культуры Франции Одри Азулев в пятницу была избрана гендиректором ЮНЕСКО.

СУХУМ, 13 окт — Sputnik. Новый глава ЮНЕСКО Одри Азулев рассказала, что начнет работу с восстановления доверия к организации, сообщает РИА Новости.

"Мой первый приоритет в ЮНЕСКО — восстановить доверие к нашей институции, не только среди стран-членов, но и перед лицом мира, общественного мнения и гражданского общества", — сказала она, выступая вскоре после финального голосования.

Здание штаб-квартиры ЮНЕСКО
© Sputnik. Ю. Поляков
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Азуле избрана в пятницу новым генеральным директором ЮНЕСКО по итогам голосования Исполнительного совета организации. В последнем туре голосования за пост руководителя ЮНЕСКО боролся также дипломат из Катара Хамад бин Абдулазиз Аль-Кавари.

Утверждение победившего в выборах кандидата пройдет в ходе 39-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, которая состоится позднее осенью. Нынешняя генеральный директор организации, представительница Болгарии Ирина Бокова, занимает высокий пост с 2009 года, два срока подряд.




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