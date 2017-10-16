Сахар вызывает активный рост раковых клеток, считают ученые

Взаимосвязь между активным потреблением сахара и ростом злокачественной опухоли была выявлена в ходе масштабного девятилетнего исследования.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Большое количество потребляемого сахара вызывает в человеческом организме активный рост злокачественной опухоли, приводит РИА Новости данные доклада ученых Фламандского института биотехнологий.

Отмечается, что в ходе девятилетнего исследования ученые выявили связь между метаболическим отклонением, известным как эффект Варбурга, и онкогенной активностью. В докладе поясняется, что исследователи использовали в экспериментах дрожжи, клетки которых содержат те же белки, что и раковые опухоли.

В отличие от здоровых клеток, говорится в докладе, раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы. Этот феномен запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста рака.

Обнаруженная взаимосвязь поможет в том числе при составлении индивидуальных диет для онкобольных, рекомендуют авторы исследования.