12:49 16 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 15°C
Прямой эфир
Поиск
Работа сахарного завода

Сахар вызывает активный рост раковых клеток, считают ученые

© Sputnik. Егор Еремов
В мире
Получить короткую ссылку
26 0 0

Взаимосвязь между активным потреблением сахара и ростом злокачественной опухоли была выявлена в ходе масштабного девятилетнего исследования.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Большое количество потребляемого сахара вызывает в человеческом организме активный рост злокачественной опухоли, приводит РИА Новости данные доклада ученых Фламандского института биотехнологий.

Гены
CC0
Биологи создали иммунные клетки, которые уничтожают ВИЧ

Отмечается, что в ходе девятилетнего исследования ученые выявили связь между метаболическим отклонением, известным как эффект Варбурга, и онкогенной активностью. В докладе поясняется, что исследователи использовали в экспериментах дрожжи, клетки которых содержат те же белки, что и раковые опухоли.

В отличие от здоровых клеток, говорится в докладе, раковые вырабатывают основную часть энергии за счет расщепления глюкозы. Этот феномен запускает цикл непрерывной стимуляции развития и роста рака.

Обнаруженная взаимосвязь поможет в том числе при составлении индивидуальных диет для онкобольных, рекомендуют авторы исследования.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Учения Боевое братство
    "Боевое братство"

    В Казахстане стартовали оперативно-стратегические учения "Боевое братство-2017" с участием миротворцев из стран ОДКБ.

  • Предварительные итоги выборов в Кыргызстане — результат подсчета голосов АСУ
    Выбор сделан

    В Кыргызстане подвели предварительные итоги президентских выборов – Sputnik следит за подсчетом голосов в режиме реального времени.

  • Сельчане покупают самое необходимое и немного сладостей - побаловать внуков
    Хлеб наш везущий

    Как работают автолавки в глухих белорусских деревнях, и почему магазин на колесах не только кормилец, но еще и центр местных коммуникаций.

  • Евро
    Опустевшая "заначка"

    Минфин Латвии сообщил об остатке денег в программе "Средства на непредвиденные обстоятельства" – в "заначке" чуть больше €3,2 миллионов.

  • Специальная техника проводит восстановление горы Гедиминаса, архивное фото
    Земля из-под ног

    В столице Литвы – Вильнюсе – на горе Гедиминаса возник риск нового оползня, причиной которого стали продолжительные дожди.

  • Молодежное движение Воевод
    Страсти по языку

    Национальное движение "Воевод" и Молодежное движение "Последователи Штефана" выступили против переименования молдавского языка в румынский.

  • Президент Таджикистана Эмомали Рахмон, архивное фото
    Ключевой фактор

    Безопасность в арабских странах является ключевым фактором стабильности во всем мусульманском мире, заявил президент Таджикистана.

  • Узбекские военнослужащие во время учений на полигоне Фориш
    В армию за парту

    В воинских частях Узбекистана планируется организовать обучение военнослужащих для дальнейшего поступления в высшие учебные заведения.

  • Алкогольная продукция в магазине
    Туризм "на сухую"

    Решение правительства Эстонии резко повысить акцизы на алкоголь нанесло ощутимый удар по серьезной статье дохода Таллина – алкотуризму.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Производство хлеба.
Производство хлеба: от муки на "сеялке" до ароматного хлеба
Дебютный триатлон: в Сухуме плавали, бегали и ездили на велосипедах
Дебютный триатлон: в Сухуме плавали, бегали и ездили на велосипедах
Северный морской путь
Северный морской путь и все, что нужно о нем знать

Соцсети

Sputnikabkhazia