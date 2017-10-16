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Церемония открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов

Больше, чем ожидали: Кириенко о 25 тысячах студентов на фестивале в Сочи

© Sputnik. Евгений Биятов
В мире
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Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (21)
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Организаторы вместе с федерацией демократической молодежи приняли решение, "не оставлять за бортом" тех, кто "в каких-то списках не записаны", заявил первый заместитель главы администрации президента, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи собрал около 25 тысяч студентов вместо ожидавшихся ранее 20 тысяч, на мероприятие приглашена и молодежь с Украины, заявил первый заместитель главы администрации президента, председатель оргкомитета фестиваля Сергей Кириенко.

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Россия в третий раз принимает молодых людей со всего мира, однако в отличие от фестивалей 1957 и 1985 годов, на этот раз право быть хозяином мероприятия получила не Москва, а Сочи. Фестиваль побил рекорды по числу стран-участниц: ранее сообщалось, что в город съехались 20 тысяч человек из 180-ти стран.

"Конечно", — сказал Кириенко, отвечая на вопрос, приглашены и приехали ли на фестиваль студенты с Украины.

"Знаете, это же Всемирный фестиваль молодежи. Поэтому когда начинаются разговоры, позвали ли того или другого, я считаю, что это полная чушь. Поэтому у нас приглашены все страны", — добавил он.

"Более того, у нас от довольно большого количества стран приезжает людей больше, чем по квоте. У нас первоначальные квоты были на 20 тысяч человек, в реальности у нас уже 24 тысячи человек, а по ощущениям доберемся ближе к 25 тысячам человек", — сказал Кириенко.

XIX всемирный фестиваль молодежи и студентов
© Sputnik. Анжелика Бения
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По его словам, организаторы вместе с федерацией демократической молодежи приняли решение, "не оставлять за бортом" тех, кто "в каких-то списках не записаны". "Мы приняли решение размещать всех, добрали гостиницы, добрали продуктов питания, расширили время на обеды и ужины, чтобы приехали люди. У них должна быть такая возможность", — рассказал председатель оргкомитета.

"Поэтому все страны приглашены. И вы знаете, что нас уже 186 стран, притом что в ООН их 183. Уже добирать практически нечего", — подытожил он.

Всего же в Сочи собрались порядка 50 тысяч участников, волонтеров, организаторов и спикеров фестиваля.

Фестиваль молодежи и студенчества будет проходить с 14 по 22 октября в Сочи на территории Олимпийского парка.

В программе фестиваля 5000 мероприятий: дискуссии, спортивные состязания, концерты и выставки.

Темы:
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи (21)



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