Глава ФАО: количество голодающих в мире снова стало увеличиваться

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Количество голодающих в мире снова стало увеличиваться и в 2016 году составило 815 миллионов человек, заявил по случаю Всемирного дня продовольствия генеральный директор Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Жозе Грациану да Силва.

"К сожалению, количество голодающих снова начало расти после прогресса, достигнутого в течение последних десятилетий. Согласно последним оценкам ФАО, в 2016 году 815 миллионов человек испытывали голод, что на 38 миллионов больше по сравнению с 2015 годом. В значительной степени это связано с резким ростом в мире числа вооруженных конфликтов и стихийных бедствий, связанных с изменением климата. За последнее десятилетие число таких конфликтов резко выросло, и они стали более сложными и неразрешимыми по своей природе", — сказал он РИА Новости.

По словам Грациану да Силвы, зачастую конфликты приводят к экономической рецессии, росту цен на топливо и пищевые продукты, наносят ущерб производству и распределению продовольствия, оказывают серьезное негативное воздействие на средства к существованию сельских жителей.

Грациану да Силва обратил внимание на важность более тесного сотрудничества между организациями, чья деятельность направлена на гуманитарное развитие и обеспечение мира, с международными финансовыми учреждениями в целях поддержки общин, пострадавших в результате вооруженных конфликтов и затяжных кризисов.

Всемирный день продовольствия отмечается ежегодно 16 октября, в день создания ФАО. На сей раз его тема сформулирована так: "Изменим будущее миграционных потоков. Инвестируем в продовольственную безопасность и сельское развитие".

Ранее сообщалось, что распространенность недостаточного питания среди детей продолжает снижаться. На глобальном уровне за период с 2005 года доля детей, отстающих в росте, сократилась с 29,5 до 22,9%. В 2016 году все еще отставал в росте каждый четвертый ребенок – это 155 миллионов детей. В Африке, Южной Азии и Океании (без Австралии и Новой Зеландии) от задержки роста страдают до трети детей в возрасте до пяти лет. Жизни 52 миллионов, или 8%, детей угрожает истощение.

В то же время количество детей в возрасте до пяти лет, страдающих от избыточного веса, в 2016 году достигло 41 миллиона (6%), в то время как в 2005 году их доля составляла всего лишь 5 %.

Беспокойство вызывает также распространение анемии, которой подвержены почти треть женщин детородного возраста, и ожирения среди взрослых обоих полов, в том числе в странах с низкими и средними доходами. Отмечается, что две эти тенденции обусловлены не столько военными конфликтами и климатическими факторами, сколько изменениями в режиме питания, распространением сидячего образа жизни и периодами ухудшения экономической ситуации.

В 2014 году от ожирения страдали более 600 миллионов человек, то есть примерно 13% взрослого населения планеты. Данные по регионам сильно расходятся: наиболее серьезно проблема ощущается в Северной Америке, Европе и Океании, где ожирением подвержены 28% взрослого населения, в то время как в Азии этот показатель составляет 7%, а в Африке – 11%.