Точки беспроводной связи Wi-Fi по всему миру могут быть взломаны

Программисты обнаружили серьезные проблемы в безопасности протокола шифрования Wi-Fi и в ближайшее время готовятся обозначить границы этой проблемы.

СУХУМ, 16 окт — Sputnik. Передача данных по протоколам шифрования Wi-Fi может быть перехвачена, о чем свидетельствует обнаруженная специалистами глобальная дыра в безопасности протоколов WPA2, сообщает Sputnik Беларусь со ссылкой на Dev.by.

Атака под KRACK позволяет взломать протокол безопасности WPA2, обеспечивающий передачу данных между устройствами и Wi-Fi роутерами.

© Sputnik. Кирилл Каллиников Telegram наказали за отказ предоставлять информацию ФСБ

Для пользователя данные исследования означают, что все Wi-Fi сети подвержены взлому до тех пор, пока производители устройств не выпустят обновления, которые усовершенствуют систему защиты. Программисты предполагают, что те данные, которые отправлялись по безопасному протоколу HTTPS, могут оказаться защищены. Однако едва ли не всю прочую информацию можно перехватить и даже заменить.

Программисты изучали проблему на протяжении нескольких недель. Исследование велось в условиях максимальной секретности. Формально проблему опишут 1 ноября и озвучат на конференции по безопасности в Далласе.