В Европарламенте создается депутатская группа в поддержку Послов доброй воли Абхазии

В ближайшее время в Европарламенте будет создана группа депутатов, которая займется продвижением международных гуманитарных инициатив Послов доброй воли Абхазии.

СУХУМ, 16 окт, Sputnik. Один из евродепутатов, который войдет в состав группы, Януш Корвин-Микке выразил поддержку инициативам Послов доброй воли Абхазии и пригласил их на встречу в Брюссель для обсуждения вопросов сохранения культурных памятников.

"Я поддерживаю эту инициативу, потому что сохранение памятников — это очень хорошее дело", — заявил депутат.

"Многие поляки не знают, что такие кавказские народы, как абхазы, грузины и армяне являются христианами. Там есть многочисленные памятники, церкви, и очень важно, чтобы они не были уничтожены. После войны необходимо сохранить христианское наследие Абхазии", — отметил Корвин-Микке.

По его мнению, инициатива движения вызовет широкий отклик среди депутатов Европарламента и других структур Евросоюза.

"Я могу даже сделать выставку в Евросоюзе о памятниках Абхазии", — заключил евродепутат.

Напомним, 2 октября Послы доброй воли Абхазии опубликовали видеообращение к ЮНЕСКО с призывом совместно решать вопросы сохранения древних православных храмов, которые находятся на территории республики.