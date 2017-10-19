11:33 19 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 14°C
Прямой эфир
Поиск
Шираз, кладбище поэтов

Сенсационные находки обнаружили археологи в Иране

© Sputnik. Р. Мангасарян
В мире
Получить короткую ссылку
34 0 0

Шираз может оказаться древнее, чем все думали.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Во время археологических раскопок в иранском Ширазе были найдены артефакты возрастом более 6500 лет, сообщает Sputnik Иран.

Во время второго этапа археологических раскопок, организованнные в сотрудничестве с Ширазским университетом искусств и Иранским центром археологических исследований на холме Пустчи в Ширазе (провинция Фарс), были обнаружены древние реликвии, которые, вероятно, принадлежат к культурам, оказавшимся более древними, чем предполагалось.

В провинции Фарс, как пишет Sputnik Иран, сосредоточено 9% от общего числа исторических достопримечательностей Ирана — 3000 мест национального наследия. В этой провинции также расположены три достопримечательности всемирного масштаба: Пасаргады, руины Персеполиса (столица империи Ахеменидов) и сад Эрам.

Библия.
© Sputnik. Владимир Астапкович
Археологи обнаружили место библейской битвы Давида с Голиафом

По словам руководителя исследовательской группы Хасанали Араба, первый этап проекта, в ходе которого удалось обнаружить около тысячи артефактов датируемых приблизительно 5 тыс. до н.э. Однако уже на втором этапе раскопок были найдены фрагменты построек из самана возрастом более 6500 лет.

"Последние открытия могут значительно обогатить историю Шираза", — говорит Хасанали Араб.

Обнаруженные фрагменты древних жилищ служат важными источниками информации об укладе жизни живших здесь людей и могут помочь определить расположение домов в те времена. Помимо фрагментов из самана также были обнаружены погребения, относящиеся к эпохе Сасанидов (224-651).

Иранская провинция Фарс – одна из ключевых провинций для археологических раскопок. Вполне вероятно, что древние культурные ценности будут найдены буквально под ногами жителей Шираза. Точно так же, как два года назад в Тегеране под ногами у жителей домов около перекрестка Моуляви были найдены предметы, относящиеся к периоду неолита, отметил ведущий иранский археолог, профессор Тегеранского и Афинского университетов Хекматолла Молласалехи, комментируя серьезность с археологической точки обнаруженных артефактов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Кировское водохранилище в Таласской области Киргизии, архивное фото
    Вода вне политики

    Сброс воды из Кировского водохранилища в Кыргызстане является плановым и согласованным мероприятием, политики тут нет, заявили в Минсельхозе Казахстана.

  • Архивное фото президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева
    Слов не выкинешь…

    Слова Алмазбека Атамбаева о том, что он был не прав в отношении главы Казахстана Нурсултана Назарбаева, вызвали бурю эмоций в социальных сетях.

  • Марихуана, архивное фото
    Не картошкой единой

    Белорусы собрали больше 4 тысяч подписей за легализацию марихуаны – если она наберет достаточно сторонников, ее рассмотрят парламент и МВД.

  • Вагоны и контейнеры в Рижском порту
    На картах не значится

    Первый контейнерный поезд прибыл в Ригу из Китая, но никто не берется сказать, станет ли маршрут регулярным: на карте экспортеров из КНР Латвии не значится.

  • Учения НАТО, архивное фото
    НАТО подшофе

    Страны Балтии становятся не только основным полигоном НАТО в Восточной Европе, но и местом неподобающих развлечений для военнослужащих альянса.

  • Миротворцы, архивное фото
    Смена состава

    Миротворческие мотострелковые батальоны оперативной группы российских войск в Приднестровье приступили к ротации личного состава и техники.

  • Национальный банк Таджикистана, архивное фото
    Даем две недели

    Депутаты парламента Таджикистана, обсудив сложившуюся в банковской системе ситуацию, призвали председателя Нацбанка подать в отставку.

  • Спортивная трансляция по телевизору
    Под надзором "пипл-метра"

    В Узбекистане начнут следить за поведением телезрителей: специальные устройства "пипл-метры" будут фиксировать время и частоту просмотров.

  • Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступает на церемонии по случаю развертывания многонационального батальона НАТО в Тапа
    Шаг на Запад

    Президент Эстонии Керсти Кальюлайд не считает Россию врагом, но убеждена, что для нормализации отношений с Западом первый шаг должен сделать Кремль.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Глаз морской лисицы
Исключительное разнообразие и строгая индивидуальность всевозможных глаз
Операция МЧС по эвакуации тела неизвестного мужчины из Верхнего Келасура
Операция МЧС по эвакуации тела неизвестного мужчины из Верхнего Келасура
Конституционный суд Абхазии
Конституционный суд Абхазии

Соцсети

Sputnikabkhazia