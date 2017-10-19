Сенсационные находки обнаружили археологи в Иране

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Во время археологических раскопок в иранском Ширазе были найдены артефакты возрастом более 6500 лет, сообщает Sputnik Иран.

Во время второго этапа археологических раскопок, организованнные в сотрудничестве с Ширазским университетом искусств и Иранским центром археологических исследований на холме Пустчи в Ширазе (провинция Фарс), были обнаружены древние реликвии, которые, вероятно, принадлежат к культурам, оказавшимся более древними, чем предполагалось.

В провинции Фарс, как пишет Sputnik Иран, сосредоточено 9% от общего числа исторических достопримечательностей Ирана — 3000 мест национального наследия. В этой провинции также расположены три достопримечательности всемирного масштаба: Пасаргады, руины Персеполиса (столица империи Ахеменидов) и сад Эрам.

© Sputnik. Владимир Астапкович Археологи обнаружили место библейской битвы Давида с Голиафом

По словам руководителя исследовательской группы Хасанали Араба, первый этап проекта, в ходе которого удалось обнаружить около тысячи артефактов датируемых приблизительно 5 тыс. до н.э. Однако уже на втором этапе раскопок были найдены фрагменты построек из самана возрастом более 6500 лет.

"Последние открытия могут значительно обогатить историю Шираза", — говорит Хасанали Араб.

Обнаруженные фрагменты древних жилищ служат важными источниками информации об укладе жизни живших здесь людей и могут помочь определить расположение домов в те времена. Помимо фрагментов из самана также были обнаружены погребения, относящиеся к эпохе Сасанидов (224-651).

Иранская провинция Фарс – одна из ключевых провинций для археологических раскопок. Вполне вероятно, что древние культурные ценности будут найдены буквально под ногами жителей Шираза. Точно так же, как два года назад в Тегеране под ногами у жителей домов около перекрестка Моуляви были найдены предметы, относящиеся к периоду неолита, отметил ведущий иранский археолог, профессор Тегеранского и Афинского университетов Хекматолла Молласалехи, комментируя серьезность с археологической точки обнаруженных артефактов.