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Новый девайс Apple появился на видео в Twitter

© AFP/ JEWEL SAMAD
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Прототип нового устройства известной компании попал на видео, которое опубликовали на странице в Twitter.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Предприниматель Макалистер Хиггинс разместил на своей странице в Twitter видео с прототипом нового устройства от компании Apple, сообщает РИА Новости. Рабочее название девайса — "Проект Титан", оно представляет собой установленную на крыше автомобиля систему из камер и датчиков. С их помощью проводится анализ окружающего пространства, что дает возможность управлять машиной при помощи автопилота.​

Хиггинс также сообщил, что насчитал 12 лидаров — специальных оптических сканеров, которые формируют трехмерную картину происходящего вокруг автомобиля. Он предположил, что вычислительные мощности устройства спрятаны в багажник.

Ранее СМИ сообщали о намерениях Apple выпустить собственный электромобиль, однако эксперты все чаще заявляют, что компания сфокусировалась на создании автопилота, который можно будет устанавливать на уже существующие модели машин.




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