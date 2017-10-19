18:22 19 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 20°C
Прямой эфир
Поиск
LIVE:
Дельфин-афалин

Ученые рассказали, почему дельфины не достигнут уровня развития людей

© Sputnik. Александр Кряжев
В мире
Получить короткую ссылку
29 0 0

Сенсационное открытие сделали британские ученые, изучавшие процесс эволюции дельфинов.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. Британские ученые обнаружили удивительное сходство в социально-культурном поведении дельфина и человека. Однако, ученые обозначили причину, по которой морские млекопитающие не достигнут уровня человека. Результаты их работы опубликованы в журнале Nature Ecology & Evolution. Об этом сообщает РИА Новости.

Дельфин в море. Архивное фото.
© AFP/ HECTOR GUERRERO
Ученые по фото расследовали гибель дельфинов в Гагре и Сухуме

Киты и дельфины, как и люди, объединяются в группы, взаимодействуют с другими видами, общаются друг с другом (у них даже есть свои диалекты), передают навыки другим поколениям. Изучив 90 видов китообразных, ученые смогли выяснить, что мозг у этих животных мог эволюционировать так же, как у приматов и людей, согласно так называемой гипотезе социального мозга.

В соответствии с ней, в процессе эволюции мозг человека увеличивался, чтобы люди могли организовываться в большие и сложные социальные группы.

"Наша способность социально взаимодействовать и развивать отношения позволила нам колонизировать практически все экосистемы <…> на планете. Мы знаем, что киты и дельфины, как и мы, обладают большим и анатомически сложным мозгом, что позволило им создать аналогичную морскую культуру", — отмечает доктор Сюзанна Шульц, эволюционный биолог из Школы исследований Земли и окружающей среды Университета Манчестера.

По ее словам, между эволюцией мозга, социальными структурами и поведенческим многообразием китообразных и людей можно увидеть "уникальные параллели".

"К сожалению, они не смогут скопировать наши огромные мегаполисы и технологии, потому что у них не развились противопоставленные большие пальцы рук", — добавила она.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Вывоз на старт ракеты, архивное фото
    Космические деньги

    Предварительную стоимость создания космического ракетного комплекса "Байтерек" назвали в министерстве оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана.

  • Сотрудницы швейного цеха во время работы. Архивное фото
    Швейный кризис

    Закрытая граница с Казахстаном сильно бьет по швейной промышленности Кыргызстана – одной из важнейших отраслей экономики страны.

  • Российские банкноты, архивное фото
    Ласковый теленок…

    Белорусская Генпрокуратура завела уголовное дело против россиянина, который почти 20 лет получал две пенсии – и в России, и в Беларуси.

  • Города мира. Днепропетровск
    На латышско-украинском

    Центр госязыка Латвии дерусифицирует названия украинских городов – их латышское написание приблизили к украинскому произношению.

  • Даля Грибаускайте, архивное фото
    Шенген для военных

    Президент Литвы Даля Грибаускайте считает, что в ЕС необходимо ввести "военный Шенген", она собирается обсудить это на встрече глав государств Евросоюза.

  • Конституционный суд
    Точки над "i"

    Конституционный суд Молдовы в ответ на обращение правительства решит затянувшийся спор с президентом по министру обороны страны.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Глаз морской лисицы
Исключительное разнообразие и строгая индивидуальность всевозможных глаз
Шикарный вид: как выглядит сухумская свалка сверху
Шикарный вид: как выглядит сухумская свалка сверху
Российский паспорт: как его получить?
Гражданство РФ в упрощенном порядке

Соцсети

Sputnikabkhazia