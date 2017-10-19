Выяснилось, что старейшая в мире черепаха нетрадиционной ориентации

Ученые выяснили, почему у самой старой на планете черепахи не было потомства с 1991 года.

СУХУМ, 19 окт — Sputnik. На протяжении 26 лет черепаха Джонатан спаривался не с самкой Фредерикой, а самцом Фредериком, сообщает РИА Новости со ссылкой на Daily Mail.

Ветеринары объяснили, что 186-летний Джонатан, потерявший зрение и обоняние, не мог отличить самку от самца. Почему это не получилось у работников зоопарка, издание не поясняет.

CC0 Старейшая в мире черепаха Джонатан

Джонатан с 1882 года живет на острове Святой Елены, который входит в состав Британских заморских территорий. Тогда еще молодую черепаху подарили местному губернатору сэру Спенсеру Дэвису. За время жизни Джонатана на острове сменилось уже 28 губернаторов.

Джонатан изображен на обратной стороне пятипенсовой монеты Святой Елены.