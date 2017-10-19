Шедевр Дали ценой в миллионы долларов найден у контрабандистов

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Ливанские спецслужбы изъяли у контрабандистов в Бейруте картину легендарного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали "Портрет Миссис Ривз" (Portrait of Mrs. Reeves, 1954), ранее похищенную из частной коллекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.



Картину нашли в результате спецоперации в столичных районах Кола и Доухат Арамун. Оперативники задержали четырех человек, в том числе одного гражданина Сирии.

لايدي ريفز Lady Reeves بقبضة #قوى_الأمن في عملية حرفية ونوعية.https://t.co/y4d1eEQLp6 pic.twitter.com/rDH3xkRw7J — قوى الامن الداخلي (@LebISF) October 18, 2017

​В силовом ведомстве отмечают, что полотно оригинальное и оценивается в несколько миллионов долларов.

Известно, что грабители пытались продать картину, украв ее в одном из соседних с Ливаном государстве.