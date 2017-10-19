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Выставка работ Сальвадора Дали в ГМИИ имени А.С.Пушкина

Шедевр Дали ценой в миллионы долларов найден у контрабандистов

Валерий Мельников
В мире
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Грабители намеревались продать похищенную картину, однако силовые ведомства пресекли эту попытку

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Ливанские спецслужбы изъяли у контрабандистов в Бейруте картину легендарного художника-сюрреалиста Сальвадора Дали "Портрет Миссис Ривз" (Portrait of Mrs. Reeves, 1954), ранее похищенную из частной коллекции, сообщает РИА Новости со ссылкой на ливанское национальное агентство NNA.

Картину нашли в результате спецоперации в столичных районах Кола и Доухат Арамун. Оперативники задержали четырех человек, в том числе одного гражданина Сирии.

​В силовом ведомстве отмечают, что полотно оригинальное и оценивается в несколько миллионов долларов.

Известно, что грабители пытались продать картину, украв ее в одном из соседних с Ливаном государстве.




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