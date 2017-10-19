Амина Аншба вышла в третий круг теннисного турнира в Италии

В первых двух турах теннисного турнира ITF в Италии Амина Аншба обыграла итальянку Татьяну Пиери и австралийку Джулию Грабахер.

СУХУМ, 19 окт – Sputnik, Бадрак Авидзба. Теннисистка Амина Аншба вышла в третий круг теннисного турнира ITF в итальянском городе Санта-Маргарита. Об этом корреспонденту Sputnik сообщила мать спортсменки Эмма Кортава.

Турнир состоит из пяти туров, в первых двух абхазская теннисистка обыграла итальянку Татьяну Пиери и австралийку Джулию Грабахер.

"Завтра будет очень сложный матч в рамках третьего круга, но Амина готовится к этой игре. Сначала Амина не была в основной группе участников, она победила две игры в квалификации, после чего попала в основу", — добавила Эмма Кортава.

В третьем туре Амина Аншба сразится на теннисном корте с представительницей Словении Полоной Херцог. Соперница абхазской теннисистки на восемь лет старше и занимает в рейтинге лучших теннисисток 120 место.

© Фото: Личный архив Амина Аншба: хочу войти в 300 лучших теннисисток мира по итогам года

"Предыдущие матчи Амины были очень тяжелые, но она молодец, смогла хорошо проявить себя и пройти дальше, здесь серьезный турнир, и все хорошо подготовлены", — говорит мать теннисистки.

Перед турниром в Италии в рейтинге теннисисток Амина Аншба занимала 473 позицию, но после четырех побед она уже на 445 строчке. Месяц назад абхазская спортсменка была на 612 позиции.

C сентября этого года Амина Аншба завершила участие в теннисных турнирах категории Юниор, войдя в TOP-5 в мире в возрасте до 18 лет. Теперь она играет во взрослых женских турнирах.

Амина Аншба была первой ракеткой Европы до 14 лет 2013 года, победительницей множества международных юниорских турниров до 18 лет, проходивших в России, Бельгии, Германии, Швейцарии, Узбекистане и Турции.

А также победительницей чемпионата Европы 2016 года до 18 лет, проходившем в Швейцарском городе Клостерс. До Амины предыдущей российской теннисисткой, выигравшей данный титул в 1995 году, была Анна Курникова.

Также Амина была первой абхазской теннисисткой, принимавшей участие в юниорских турнирах Большого Шлема: US Open (США), Roland Garros (Франция) и Wimbledon (Великобритания).