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Найден способ встретить старость в здоровой физической форме

© Sputnik. Сергей Мальгавко
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Британские ученые назвали эффективный способ встретить старость в здоровой физической форме.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Группа ученых из Великобритании назвала эффективный способ встретить старость в здоровой физической форме. Исследование опубликовано в The Journals of Gerontology: Series A, краткое изложение доступно на портале EurekAlert!, передает РИА Новости.

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Участниками исследования стали почти тысяча британцев, родившихся в марте 1946 года. Ученые отслеживали их пищевые привычки на протяжении взрослой жизни, а в пожилом возрасте — состояние их физического здоровья. Всю свою жизнь они придерживались строгой диеты и дожили до наших дней, умудрившись сохранить относительно крепкое здоровье.

Ведущий автор исследования Сиан Робинсон отметил, что положительное влияние на физическую работоспособность в более зрелом возрасте оказывает правильное питание. Речь идет о необработанных продуктах, большом содержании в рационе овощей и фруктов, а также цельных зерен.




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