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Выставка работ Леонардо да Винчи в Венеции

Раскрыта тайна самой дорогой картины Леонардо Да Винчи

© AFP/ GABRIEL BOUYS
В мире
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Споры вокруг "Спасителя мира" - единственной картины Леонардо да Винчи, находящейся в частной коллекции, вспыхнули с новой силой. Специалисты рассуждают мог ли ошибиться великий художник и ученый?

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Писатель Уолтер Айзексон, написавший книгу "Леонардо да Винчи: Биография", раскрыл тайну самой дорогой картины гения Возрождения — "Спаситель мира". Он рассказал о предназначении необычного прозрачного шара в руке Христа на картине "Спаситель мира", сообщает Sputnik Армения со ссылкой на The Guardian.

Картина Да Винчи Спаситель мира, архивное фото
© REUTERS/ HANDOUT
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На картине изображен Христос в одежде эпохи Возрождения, держащий стеклянный шар. Искусствоведы и физики справедливо указали на то, что объект кажется полностью прозрачным, тогда как на самом деле свет, проходящий через него, должен выглядеть искаженным. А Леонардо нарисовал его, как если бы это был пустой стеклянный пузырь, который не преломляет и не искажает проходящий через него свет.

Это и вызвало недоумение специалистов, так как ученый Леонардо много занимался исследованием оптических иллюзий, что подтверждают многочисленные записи, найденные в дневниках гения Возрождения. Мог ли Леонардо так ошибиться?

"Возможно, он таким изящным образом пытался наделить Христа и его шар чудесными свойствами", — рассуждает Айзексон.

Считается, что картина "Спаситель мира" была создана на рубеже XV и XVI веков. До 2011 года ее считали работой одного из последователей Леонардо: Бернардино Луини, Франческо Мельци или Марко д'Оджоно. В 2004 году Роберт Саймон купил полотно в небольшом аукционном доме в США за 10 тысяч долларов и начал исследовать его историю. В 2011 году специалисты подтвердили — это работа руки Леонардо.

Как бы то ни было, "Спаситель мира" 15 ноября будет выставлен на торги в аукционом доме Christie's в Нью-Йорке. Стартовая цена лота — 100 миллионов долларов США. Это делает полотно самым дорогим полотном художника.




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