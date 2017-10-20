Госдеп США признал, что "Джебхат ан-Нусра" использовала химоружие в Сирии

В Минобороны России заявили, что в Идлибе действует террористическая группировка "Джебхат-ан-Нусра" (запрещена в ряде стран), которая не просто имеет, а применяет химическое оружие против мирного населения.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Госдеп США впервые признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам", связанные с "Джебхат ан-Нусрой" (запрещенные в ряде стран организации — ред.), используют химическое оружие в Сирии, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает РИА Новости.

© Фото: Пресс-служба Минобороны РФ Шойгу: операция против террористов в Сирии близится к завершению

"В данной провинции, действует террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам", связанная с "Джебхат ан-Нусрой", которая использует "стрелковое и тяжелое вооружение, самодельные взрывные устройства и химическое оружие". Это первое официальное признание Госдепом не просто наличия, а именно, подчеркиваю, использования террористами "Джебхат ан-Нусры" "химического оружия" в этой части Сирии для совершения терактов, о чем мы многократно предупреждали и заявляли на всех уровнях", — сказал Конашенков.

Также он напомнил, что на сегодняшний день в провинции Идлиб "известен только один случай использования химического оружия — в Хан-Шейхуне".

"Однако США упрямо обвиняли в нем правительственные войска. А устроивших тот теракт боевиков, как разобрался американский Госдеп, из "Джебхат-ан-Нусры" — они называли "умеренной оппозицией", — отметил Конашенков.

Подчеркивается, что "исходя из официального заявления Госдепа США, все встало на свои места: в Идлибе действует связанная с "аль-Каидой" террористическая группировка "Джебхат-ан-Нусра", которая не просто имеет, а применяет химическое оружие против мирного населения".

"Не ясно только, для чего же Вашингтону была нужна громкая атака дорогостоящими крылатыми ракетами "Томагавк" по сирийской авиабазе Шайрат. Можно ведь было сжечь десятки миллионов долларов и с пользой для дела – нанеся удары по террористам "Джебхат-ан-Нусры", — добавил представить Минобороны.

Также он подчеркнул, что действующая в Сирии авиация ВКС РФ, в отличие США и коалиции, стеревших Ракку с лица земли, не наносит ударов по населенным пунктам.