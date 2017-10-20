В Южной Осетии ищут следы последнего кавказского барса

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. В национальный музей Южной Осетии поступило письмо с просьбой об оказании содействия в восстановлении популяции переднеазиатского леопарда, или кавказского барса. Как отметил директор музея Мераб Зассеев, в коллекции музея фрагментов обнаружено не было, но после продолжительных поисков, удалось найти "следы" последнего кавказского барса, сообщает Sputnik Южная Осетия.

"После того, как к нам поступило письмо, мы провели настоящее расследование, в ходе которого нашлась внучка человека, задушившего последнего леопарда в 1953 году в Знаурском районе. Выяснилось, что чучело животного хранилось на кафедре биологии Юго-осетинского университета, однако в начале 90-х годов было украдено. Сохранился только фрагмент хвоста, что уже представляет для науки большую ценность", — рассказал директор музея.

Зассеев добавил, что необходимо направить все силы на поиски чучела животного.

"Возможно и такое, что чучело барса стоит дома у человека, который просто не понимает ценность данного экспоната. Для науки это очень важный материал, поэтому нам необходимо вернуть его любыми способами", — добавил он.

Российская академия наук обратилась за помощью к Южной Осетии в рамках проекта "Дальневосточный леопард". Сохранение и восстановление популяции дальневосточного леопарда – это самостоятельная программа в рамках постоянной экспедиции РАН по изучению животных, которые включены в Красную книгу. Научным руководителем проекта "Дальневосточный леопард" является доктор биологических наук В.В.Рожнов, заместитель директора ИПЭЭ РАН.