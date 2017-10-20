Путин о работе RT и Sputnik: удивляюсь смелости и таланту сотрудников

Президент России Владимир Путин удивился таланту и смелости сотрудников RT и Sputnik и обещал действовать моментально и зеркально в ответ на действия США против российских СМИ.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. В ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин высоко оценил работу RT и Sputnik, сообщает Sputnik Латвия.

"Работают блестяще, действительно талантливые люди. Я иногда даже удивляюсь их смелости и таланту так образно излагать, так точно и бесстрашно это делать. Просто снимаю шляпу. Именно, видимо, это и залог успеха деятельности RT и Sputnik", — сказал Путин.

По словам Путина, все делается "точно и без страха", и в этом и заключается залог их успеха.

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание президента на давление, которое компания испытывает за рубежом, особенно в США. Путин отметил, что Россия в таком случае будет действовать моментально и зеркально в ответ на действия США против российских СМИ. По его словам, единственным демократическим способом борьбы со СМИ является яркое, образное и талантливое высказывание, которому поверят люди.

Он также отметил, что действия США в отношении российских СМИ вызывают у него чувство даже большее, чем недоумение: по его словам, ситуация перевернулась "с ног на голову".

Вспомнил Путин и про обвинения в адрес RT по поводу якобы вмешательства в американские выборы.

"Весь мир знает, как ведут себя, скажем, британские или американские СМИ в мире: они напрямую постоянно оказывают влияние на внутриполитические процессы почти во всех странах мира", — сказал президент РФ.

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