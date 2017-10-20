18:34 20 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 19°C
Прямой эфир
Поиск
Президент РФ В. Путин принимает участие в XIII ежегодном заседании Международного дискуссионного клуба Валдай

Путин о работе RT и Sputnik: удивляюсь смелости и таланту сотрудников

© Sputnik. Максим Блинов
В мире
Получить короткую ссылку
33 0 0

Президент России Владимир Путин удивился таланту и смелости сотрудников RT и Sputnik и обещал действовать моментально и зеркально в ответ на действия США против российских СМИ.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. В ходе итоговой пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" президент России Владимир Путин высоко оценил работу RT и Sputnik, сообщает Sputnik Латвия.

"Работают блестяще, действительно талантливые люди. Я иногда даже удивляюсь их смелости и таланту так образно излагать, так точно и бесстрашно это делать. Просто снимаю шляпу. Именно, видимо, это и залог успеха деятельности RT и Sputnik", — сказал Путин.

По словам Путина, все делается "точно и без страха", и в этом и заключается залог их успеха.

RT
© Sputnik. Михаил Воскресенский
Опять вторжение: реклама RT, покемоны и другие страшилки для Клинтон

Главный редактор RT Маргарита Симоньян обратила внимание президента на давление, которое компания испытывает за рубежом, особенно в США. Путин отметил, что Россия в таком случае будет действовать моментально и зеркально в ответ на действия США против российских СМИ. По его словам, единственным демократическим способом борьбы со СМИ является яркое, образное и талантливое высказывание, которому поверят люди.

Он также отметил, что действия США в отношении российских СМИ вызывают у него чувство даже большее, чем недоумение: по его словам, ситуация перевернулась "с ног на голову".

Вспомнил Путин и про обвинения в адрес RT по поводу якобы вмешательства в американские выборы.

"Весь мир знает, как ведут себя, скажем, британские или американские СМИ в мире: они напрямую постоянно оказывают влияние на внутриполитические процессы почти во всех странах мира", — сказал президент РФ.

Sputnik (sputniknews.com) — международное информационное агентство и радио с мультимедийными хабами в десятках стран. Sputnik включает в себя сайты более чем на 30 языках (включая английский, арабский, испанский, итальянский, китайский, польский, португальский, сербский, турецкий, французский и хинди), аналоговое и цифровое радиовещание (в более чем 80 городах мира), мобильные приложения и страницы в социальных сетях.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Водительское удостоверение, архивное фото
    Без алиментов не уедут

    В Казахстане должников по уплате алиментов будут лишать водительских прав, заявили на республиканском форуме отцов.

  • Флаги Кыргызстана и Казахстана. Архивное фото
    И денег ваших не возьмем!

    Кыргызстан отказывается от казахстанских 100 миллионов долларов – их планировалось потратить на приведение инфраструктуры в соответствие требованиям ЕАЭС.

  • Проверка документов, архивное фото
    Только на время

    Россия намерена установить на время ЧМ по футболу временные посты на границе с Беларусью, если к тому времени не будет единой миграционной карты.

  • Янис Юрканс
    Хватит торговаться!

    Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс заявил, что Крым – это Россия, с Москвой надо начать диалог и отменить санкции.

  • Президент Литвы Даля Грибаускайте прибывает в Брюссель на саммит Евросоюза, 19 октября 2017 года
    Нашли лучшее применение

    Средства для вступления Турции в ЕС могут перенаправить на другие цели, не касающиеся этой страны, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте.

  • Лебедински Максим
    Сядут все!

    Поправки в УК, предлагаемые Европейской народной партией, позволят пересажать весь парламент, считает советник президента Молдовы.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Кратерное озеро вулкана Малый Семячек на Камчатке
В путешествие: 25 удивительных мест России
Остановите!: какие варианты борьбы с вредителями прозвучали в Общественной палате
"Остановите!": какие варианты борьбы с вредителями прозвучали в Общественной палате
Обзор цен на рынке Сухума
Обзор цен на рынке Сухума

Соцсети

Sputnikabkhazia