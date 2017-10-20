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Церемония закрытия XXXI летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро, архивное фото

Песков: США пытаются не допустить россиян на Олимпиаду

© Sputnik. Алексей Куденко
В мире
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Пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков рассказал о давлении США на Международный олимпийский комитет (МОК) с целью недопуска россиян на Олимпиаду

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Руководство Российской Федерации обладает информацией о том, что организации США препятствуют участию России в зимних Олимпийских играх 2018 года, заявил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.

"Президент открыто сказал, что мы обладаем соответствующей информацией, которая свидетельствует об этом", — приводит слова Пескова агентство РИА Новости.

Пресс-секретарь пояснил, что Путин подразумевал как государственные, так и негосударственные структуры США. "Государственные, в том числе и посредством общественных, неправительственных организаций", — ответил он на соответствующий вопрос, не уточнив, какие конкретно ведомства могли принимать в этом участие.

Архивное фото Олимпийских колец
© Sputnik. Алексей Куденко
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Накануне на заседании международного дискуссионного клуба "Валдай" Путин заявил, что МОК находится под сильным влиянием спонсоров и рекламодателей, требующих отстранения россиян. А этим спонсорам, в свою очередь, подаются однозначные сигналы из определенных американских инстанций. По мнению президента, целью данных действий со стороны США является влияние на исход президентских выборов в РФ.

На прошлой неделе исполнительный директор Олимпийского комитета США (USOC) Скотт Блэкмун призвал МОК к немедленным действиям в связи с данными о допинге в России, обнародованными независимой комиссией Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена.

В докладе Макларена, который был обнародован в 2016 году, утверждалось, что более тысячи российских спортсменов были вовлечены в манипуляции с допинг-пробами на разных турнирах. Кроме того, было заявлено о существовании в России государственной системы для манипуляций с допинг-пробами. Однако российские власти категорически отрицают обвинения в господдержке допинга.

Комиссия МОК под руководством Дениса Освальда, занимающаяся перепроверкой проб российских спортсменов с Олимпийских игр 2014 года в Сочи, надеется завершить слушания по делам атлетов до конца ноября. Эта комиссия была создана в июле 2016 года на фоне допингового расследования в отношении России. Также была создана комиссия во главе с экс-президентом Швейцарии Самуэлем Шмидом, которая проверяет информацию о якобы государственном вмешательстве в российскую антидопинговую систему.




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