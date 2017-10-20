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Гранат, фото из архива

Россия разрешила поставки овощей из Турции

© Sputnik. Ratushenko
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Общий объем импорта гранатов в Россию из Турции будет составлять порядка 10-15 тысяч тонн в год, баклажанов - 2-3 тысячи тонн в год.

СУХУМ, 20 окт — Sputnik. Россия разрешила поставки баклажанов и гранатов с двадцати семи предприятий Турции, сообщил РИА Новости глава Минсельхоза РФ Александр Ткачев.

"По результатам инспекции турецких предприятий по производству баклажанов и гранатов, проведенной Россельхознадзором в октябре, сообщаю, что с 30 октября Россия разрешит ввоз указанной продукции с 27 турецких предприятий", — сказал Ткачев после заседания президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам.

По прогнозу, общий объем импорта гранатов в Россию из Турции будет составлять порядка 10-15 тысяч тонн в год, а баклажанов – 2-3 тысячи тонн в год, сообщил министр.

"В 2016 году завезли 48 тысяч тонн гранатов, то есть возможная доля Турции — 30%. В этом году завезли пока всего 15 тысяч тонн, еще не сезон. Пока лидеры по поставкам — Азербайджан, Израиль, Египет, Перу. Всего в 2016 году завезли 20 тысяч тонн баклажанов, то есть возможная доля Турции — 10%. В этом году лидер по поставкам Беларусь – 8,5 тысяч тонн, или 40%", — рассказал министр.

До введения ограничений в 2015 году Россия импортировала из Турции порядка 50 тысяч тонн гранатов и 5 тысяч тонн баклажанов в год.




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