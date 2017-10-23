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Глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон

Глава МИД Испании: власти не станут арестовывать главу Каталонии

© AFP/ LLUIS GENE
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Темы:
Референдум о независимости Каталонии (49)
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Миролюбивое заявление главы испанского МИДа противоречит принятым накануне решениям правительства.

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Власти Испании не собираются арестовывать главу женералитета Каталонии Карлеса Пучдемона, заявил глава МИД Альфонсо Дастис. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на интервью министра телеканалу BBC One. По словам Дастиса, власти Испании не собираются приостанавливать автономию или самоуправление. "Это они (власти Каталонии. — Ред.) игнорировали нормы и правила этого управления и автономии", — заявил министр.

Он утверждает, что центральное правительство только хочет восстановить соблюдение правопорядка, конституции, законов региона. "В конце мы созовем досрочные выборы, чтобы отдать право голоса людям Каталонии", — отметил министр.

На вопрос о вводе испанской полиции в Каталонию Дастис ответил, что "мы надеемся, что все будет хорошо, когда региональная полиция окажется под контролем людей, которые уважают законы Испании и Каталонии".

Исторический референдум, расколовший страну

Всеобщая забастовка в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© Sputnik. Javier Luengo
Глава правительства Каталонии: действия Мадрида - нападение на демократию
Референдум о независимости, который не признает Мадрид и результаты которого признаны незаконными по решению Конституционного суда страны, прошел 1 октября в провинции Каталония. На некоторых участках прошли столкновения между полицией и избирателями, были пострадавшие с обеих сторон.

Сторонники независимости Каталонии заявили о своей победе. Мадрид не признал эти результаты.

21 октября кабинет министров Испании на экстренном заседании решил применить 155-ю статью конституции для урегулирования каталонского кризиса. 

Правительство предложило отстранить от должностей все руководство Каталонии и в течение шести месяцев провести новые выборы в региональный парламент. Предполагается, что до тех пор функции каталонского правительства будут исполнять представители Мадрида.

Эти меры теперь должен утвердить сенат Испании, его заседание ожидается 27 октября. Сегодняшнее заявление главы МИД Испании по сути противоречит большинству из принятых Мадридом решениям.

Темы:
Референдум о независимости Каталонии (49)



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