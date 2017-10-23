Жители Венето и Ломбардии в Италии проголосовали за автономию

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Согласно данным, полученным с абсолютного большинства избирательных участков, за такое решение высказались более 98% принявших участие в голосовании.
По данным комиссии, всего в референдуме приняли участие свыше 57% местных избирателей.
"Это победа жителей Венето, победа гражданского сознания, победа людей, которые хотят быть хозяевами в своем доме", — сказал президент Венето Лука Дзайа, пишет РИА Новости.
Он также назвал итоги регионального референдума историческим событием и пообещал уже в понедельник начать работу над "контрактом, который мы предложим центральным властям".
Глава области также отметил, что региональная электронная система по проведению референдума в воскресенье подверглась серьезной хакерской атаке.
В Ломбардии, в свою очередь, 95% жителей проголосовали за расширение автономии. Об этом рассказал губернатор области Роберто Марони.
"Спасибо трtм миллионам ломбардцев, которые пришли голосовать, и тем 95%, которые отдали свой голос за ответ "да", — сказал он.
Марони также подчеркнул, что Ломбардия добилась исторического результата, так как здесь впервые применялась система электронного голосования, неприступная для хакерских атак.
"Я очень доволен тем, как мы с этим справились," — отметил он, добавив, что больше 3% проголосовавших высказались против расширения полномочий региона, 0,9% бюллетеней оказались пусты.
Марони также напомнил, что перед референдумом он ставил целью преодоление 34-процентного порога явки.
"На данный момент я могу сказать, что обработаны около трети данных, явка превысила 40%. Я не соревнуюсь с (губернатором Венето) Дзайей, но я счастлив тем, что мы можем объединить усилия и начать битву века", — сказал он.
Референдумы в двух североитальянских областях состоялись 22 октября. В истории Итальянской республики подобные консультации с населением регионов проводятся впервые. Оба референдума являются консультативными и формально не повлекут за собой обязательных правовых последствий.