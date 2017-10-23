В документах ООН появится термин "беременные люди"

В британском правительстве просят заменить в документах ООН термин "беременная женщина" на "беременный человек", чтобы он включал и трансгендеров.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Как сообщается, британское внешнеполитическое ведомство предложило внести изменения в Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Документ, который подписали и ратифицировали 168 стран, основан на Всеобщей декларации прав человека 1948 года.

Сообщается, что подобная инициатива вызвала негативную реакцию у феминистов.

"Оскорбительно, чтобы женщин лишали права называть себя женщинами под страхом быть названными фанатичками", — посетовала писательница Сара Дитум.

Однако в Форин-офисе, откуда поступила информация, заявили, что не настроены против женщин, пишет РИА Новости со ссылкой на Times.

"Соединенное королевство не против использования термина "беременная женщина". Мы всецело поддерживаем право на жизнь беременных женщин и попросили Комитет по правам человека ООН не исключать беременных трансгендеров из этого права", — заявила представительница британского издания.

Кроме того, министры обсуждают возможные изменения в законодательстве, которые позволят британским подданным самостоятельно удостоверять смену пола без представления медицинских доказательств.