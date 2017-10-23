Роскошное платье Меланьи Трамп стало историей

СУХУМ, 22 окт — Sputnik. Первая леди США Меланья Трампа подарила Смитсоновскому национальному музею американской истории платье, в котором она присутствовала на балу в честь инаугурации мужа на пост американского президента, сообщает Sputnik Армения.
Согласно сложившейся традиции, американский лидер Дональд Трамп и его супруга Меланья исполнили совместный танец на торжественном балу в честь инаугурации вечером 20 января этого года.
Свой первый танец новая президентская чета исполнила под песню "My Way" легендарного американского исполнителя Фрэнка Синатры.
Эскиз для этого платья цвета ванили с тонким красным поясом создал дизайнер Эрве Пьер в соавторстве с Меланьей Трамп.