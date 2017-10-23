Тактика провала: что удумали ВМС Украины

СУХУМ, 21 окт — Sputnik. Ударная группа украинских бронекатеров идет боевым курсом прямо на российский сторожевик. Фрегат принимает вызов и открывает огонь на поражение. Один бронекатер получает пробоину под ватерлинией, второму сносит надстройку ракетой, третий уходит в противоторпедный маневр, но четвертый успешно сближается с целью и уничтожает ее парой метких залпов. Примерно так, по версии моряков ВМС Украины, будет выглядеть бой между их кораблями и российским Черноморским флотом — этот прогноз командира артиллерийского катера "Бердянск" Романа Мокряка всю неделю тиражировали украинские СМИ. Имеет ли шанс "москитный флот" Украины в реальности, а не в фантазиях, одержать верх над крупным российским боевым кораблем и когда такая тактика приводила к успеху — в материале РИА Новости.

Только таран

Название тактического приема Мокряк позаимствовал у Третьего рейха. "Волчьи стаи" подводных лодок кригсмарине доставили немало хлопот американцам и англичанам в Тихом и Атлантическом океанах, внезапно нападая на корабли противника с разных сторон. Такая формация была грозной силой: одну цель могли атаковать до шести субмарин. Гитлеровская Германия, обладавшая внушительным подводным флотом, использовала эту тактику почти на всех морских театрах военных действий.

© Фото: Ed Caram/ NOAA Немецкая подводная лодка U-576

У сегодняшней Украины подводных лодок нет. Но кап-три Мокряк уверен, что против России сгодятся и бронекатера. Речь идет о небольших кораблях проекта "Гюрза-М" водоизмещением всего 38 тонн. Два из них — "Аккерман" и "Бердянск" — были переданы флоту в конце 2016 года. Еще два — "Вышгород" и "Никополь" — спущены на воду этим летом и проходят испытания. Итого на "охоту" могут выйти максимум четыре "волчонка" общим водоизмещением чуть более 150 тонн. "Наш сосед комфортно себя чувствует в северо-западной части Черного моря. Нужно уменьшать эти комфортные условия", — поддержал порыв своего боевого товарища командир тральщика "Черкассы" Юрий Федаш.

Впрочем, габариты в морском бою давно перестали играть значимую роль. Российские малые ракетные корабли (МРК) проекта "Буян-М" — тоже не очень крупные. Однако своим основным вооружением — крылатыми ракетами "Калибр" — могут "удивить" даже крейсер. Это, кстати, подтверждают и западные эксперты, высоко оценившие ударные возможности российских МРК, участвующих в сирийской кампании. Может быть, украинские катера тоже кажутся легким противником только на первый взгляд? Возможно, мастера, когда-то строившие авианосцы, смогли дать своим кораблям достойное оружие?

Не смогли. Артиллерийское вооружение "Гюрзы-М" состоит из двух 30-миллиметровых автоматических пушек ЗТМ-1 — аналогов российских 2А72 для легкой бронетехники (БМП-3, БМД-4, БРТ-82А). Ракетные "клыки" украинской "волчьей стаи" — противотанковые ракетные комплексы "Барьер-ВК" с дальностью стрельбы пять километров. Кроме того, на борту имеется два пулемета калибра 7,62 миллиметра и два автоматических 30-миллиметровых гранатомета. Конечно, если Мокряк встретится в Черном море с танком или взводом пехоты, шанс выйти из боя победителем у него будет. Хотя и небольшой.

CC BY 2.0 Ударная группа украинских бронекатеров

Но любой российский МРК, не говоря уже о фрегатах "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" или крейсере "Москва", отправит такую "волчью стаю" на дно вне зоны прямой видимости. Одним залпом противокорабельных ракет. Даже если один бронекатер сможет подойти на расстояние "клинча", вряд ли он сумеет серьезно повредить российские корабли своими "сухопутными" пушками. Остается разве что таран. Но атаки смертников сегодня практикуют только запрещенные "государства" и "организации".

Прошлый опыт

Официальной реакции от Минобороны России на угрозы капитана Мокряка, конечно, не последовало. Как в подобных случаях шутят в интернете, "русские опять не пришли на войну". Зато над "волчьей стаей" по полной "оттянулись" политики.

"Конечно, вся эта так называемая шакалья стая способна всей толпой наброситься на корабль, охраняющий вышки. Но результат боя будет предсказуем, потому что через 10–15 минут туда прилетит самолет типа Су-30, который с нескольких десятков километров попадает даже в самый небольшой катер", — считает депутат Госдумы от Севастополя депутат Дмитрий Белик.

В свою очередь, депутат заксобрания Севастополя Алексей Чалый выразил сомнения в том, что украинские политики когда-нибудь решатся спустить свою "волчью стаю" с поводка. По его словам, они прекрасно понимают, чем может закончиться подобная авантюра.

Высказывания депутатов — не простая бравада. Черноморскому флоту России уже доводилось давать отпор "москитному флоту" противника. Десятого августа 2008 года два больших десантных корабля и два МРК Черноморского флота подверглись атаке четырех грузинских сторожевых катеров и вооруженного сейнера неподалеку от берегов Абхазии. Они шли на сближение с группировкой ЧФ, не отвечая на запросы. Атаку в одиночку отбил российский МРК "Мираж", уничтожив сейнер двумя ракетами "Малахит" и повредив один из катеров зенитной ракетой. Оставшиеся три сторожевика вышли из боя, не сделав ни одного выстрела. "Мираж", кстати, не самый новый корабль. Он был спущен на воду еще в 1986 году. Но для небольшой "волчьей стаи" и этого оказалось достаточно.

Не числом, а умением

Тем не менее при должной выучке моряков, наличии относительно мощного ударного вооружения, а также грамотных тактических действиях командира "москитного флота" группа "волчат" способна "загрызть" гораздо более крупную добычу. Ровно 50 лет назад, 21 октября 1967 года, израильский эсминец "Эйлат" (водоизмещение 2530 тонн) во время патрулирования побережья Синайского полуострова подвергся нападению египетских ракетных катеров проекта "Комар". Приказ об атаке отдал лично президент Гамаль Абдель Насер. К "Эйлату" у него были особые счеты — ранее этот эсминец потопил торпедный катер ВМС Египта.

© Фото: Public Domain Израильский эсминец Zealous (Eilat) в марте 1945 года

"Комары" не стали вступать в открытый бой. Они атаковали цель, не покидая стоянки в Порт-Саиде, и выпустили по израильскому эсминцу четыре советские ракеты П-15 "Термит". Три из них успешно поразили цель, и "Эйлат" затонул. Он стал первым в истории кораблем, уничтоженным ПКР. Погибли 47 из 199 членов экипажа. С тех пор 21 октября в Египте отмечают День ВМС. А в западных военных кругах этот инцидент вызвал бурную дискуссию о наступлении новой эпохи морских сражений, в которой "москитный флот" из множества небольших кораблей, вооруженных ракетами, способен успешно воевать с эсминцами и крейсерами.

У Украины такой корабль только один — 38-летний ракетный катер "Прилуки", вооруженный все теми же "Термитами", разработанными в конце 50-х годов прошлого века. Но вряд ли этого старого и одинокого "волка" подпустят на дистанцию прицельного выстрела.