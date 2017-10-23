Плюсы геолокации: итальянец выиграл марафон при помощи нужного поворота

Несмотря на усилия фаворитов длительного забега, все они стали жертвой самообмана, победил аутсайдер

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. 22 октября в Венеции (Италия) состоялся традиционный легкоатлетический марафон, победу в котором неожиданно для многих праздновал местный житель Эйоб Фаниэль. Об этом сообщает Sputnik Эстония со ссылкой на портал телерадиовещания Венеции, отметив, что это первая победа марафонцев страны в этих соревнованиях за 22 года.

Она была достигнута благодаря курьезу. Группа фаворитов, в основном марафонцев из Кении, Эфиопии и Эритреи, устремилась вперед и на одном из отрезков дистанции ошиблась, продолжая бежать уже в неверном направлении. Когда они поняли свою оплошность, время — порядка минуты — было упущено.

Находившийся позади группы лидеров итальянец принял верное решение и оказался в итоге на финише первым. Его время — 2 часа 12 минут и 16 секунд, личный рекорд спортсмена.

Всего в 32-м по счету Венецианском марафоне участвовали 8000 спортсменов, в том числе 1664 женщины.