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Альберт Эйнштейн

Записки Энштейна выставлены на аукцион в Иерусалиме

© Sputnik. Александр Демьянчук
В мире
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Две записки, отданные Альбертом Эйнштейном посыльному в Токио, выставлены на аукционе в израильской столице

СУХУМ, 23 окт – Sputnik. Назидательные записи Альберта Эйнштейна, которыми великий ученый 95 лет назад отблагодарил посыльного в токийской гостинице, будут выставлены на торги в предстоящий вторник в аукционном доме Winner"s Auctions & Exhibitions в Иерусалиме.

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© Фото: Общественное достояние
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Эйнштейн выступал с лекциями в Японии, когда получил сообщение о присуждении ему Нобелевской премии. Посыльный доставил это сообщение ему прямо в отель, но у ученого не оказалось под рукой мелочи на чаевые. Не желая отпускать курьера с пустыми руками, на бланках гостиницы он написал пару житейских советов на немецком языке.

Отдавая записи, Энштейн посоветовал курьеру сохранить их, поскольку в будущем их ценность может оказаться значительно выше обычных чаевых, прокомментировали устроители торгов из аукционного дома Winners.

Одна записка на бланке гостиницы "Империал Токио" гласит: "Тихая и скромная жизнь приносит больше радости, чем стремление к успеху, связанное с постоянным беспокойством". Другая, написанная на чистом листе, содержит текст: "Там, где есть воля, находится способ".

За первый лот устроители торгов рассчитывают выручить от пяти до восьми тысяч долларов при стартовой цене в две тысячи. Цена второго — от четырех до шести тысяч долларов.




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