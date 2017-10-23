Белый дом не исключает встречу Трампа и Путина

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Встреча президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина на полях Азиатского Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) возможна, но деталей двусторонних встреч американского президента во Вьетнаме пока нет, заявил журналистам высокопоставленный представитель американской администрации, передает РИА Новости.

"Мы можем подтвердить двусторонние встречи с лидерами, которые принимают саммит. Мы не готовы объявить детали других двусторонних и многосторонних встреч, в которых президент будет участвовать", — сказал чиновник.

Отвечая на вопрос о встрече Путина и Трампа на полях АТЭС он сообщил, что она "возможна", однако пока в Белом доме не готовы объявлять детали встреч.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Путин планирует посетить Вьетнам для участия в саммите АТЭС. Саммит АТЭС пройдет во вьетнамском Дананге 10-11 ноября.