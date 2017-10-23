Как открыть успешный бизнес: советы предпринимателя

Предприниматель Тилек Токтогазиев начал свое дело в 18 лет с производства коктейлей, позже открыл кофейню, а сейчас активно развивает сельскохозяйственную отрасль страны.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Специалист делится с читателями Sputnik Кыргызстан секретами достижения успеха.

1. Я уверен, что жить нужно здесь и сейчас. Если вы хотите чего-то достичь, избавьтесь от страхов и сомнений, вместо этого научитесь получать удовольствие от процесса. Будущее — это иллюзия, никто не может предопределить его. Прошлое — это то, что уже случилось. Поэтому наслаждайтесь моментом прямо сейчас, даже когда читаете этот текст.

2. В трудные моменты задавайте себе вопрос: "Кто я? Человек, который сможет решить этот вопрос, или тот, кто избегает ответственности и хочет надеть на себя маску жертвы?". У всех всегда есть выбор, как бы банально это не звучало.

3. Перед тем как что-либо начать, задайте себе вопрос: "Я этого хочу?". Он не так прост, как кажется. Часто за вашим "хотением" стоят мечты и амбиции другого человека. Если же это лично ваше желание, подумайте, насколько отчетливо видите конечную цель. (Раскрою секрет — ее можно сформулировать по системе SMART, об этой программе много информации в Интернете, поэтому я не буду занимать ваше время прямо сейчас).

Если это желание настоящее, начните осуществлять мечту здесь и сейчас. Настоящее "хочу" нельзя откладывать — оно может магически вдохновлять на свершения. Люди силой своего "хочу" могут вмиг изменить мир.

4. Найдите людей, с которыми у вас общее желание, чтобы объединить возможности и реализовать общую мечту.

© Фото: Ксения Кузьмина Собери букет и съешь: красивый и вкусный бизнес для женщин

5. Верьте, что рядом с вами достойные люди, и сами держитесь этого уровня. Также необходимо принять и полюбить себя, делясь этим чувством с окружающими.

6. В своем индивидуальном развитии используйте силу "каждодневных маленьких шагов". Вводите в будни ритуалы, которые делают вас лучше, начните с зарядки или перестаньте употреблять какое-нибудь слово-паразит.

7. Будьте благодарны, не скрывайте этого, обязательно улыбайтесь!

8. И, наконец, придерживайтесь принципа — "Благородные мысли, правдивые слова, праведные поступки".