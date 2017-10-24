Сердечникам стоит принять превентивные меры: идет геомагнитная буря

Мощную магнитную бурю на ближайшие дни обеспечит покинувшая солнечную корону плазменная струя, которая направляется к Земле.

СУХУМ, 23 окт — Sputnik. Начиная с 24 октября и в последующие два дня ожидается мощное геомагнитное волнение.

По словам замдиректора Шамахинской астрофизической обсерватории Эльчина Бабаева, в настоящее время значение одного из основных геомагнитных индексов Кр колеблется между 2 и 3 (максимальное значение — 9) и будет возрастать. К вечеру 24 октября ожидается буря категории G1, а 25 октября – G2, сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на АПА.

Максимальная шкала равна G5, и бури, соответствующие данной шкале, происходят редко, один-два раза в 11 лет, заявил Бабаев.

"Основной причиной нынешнего геомагнитного волнения является влияние берущего начало из "коронарной дыры" сильного плазменного ветра, наблюдающегося в настоящее время на поверхности Солнца", — указал он.

От "коронарных дыр" нагруженная частицами плазменная струя, с легкостью покинув солнечную корону, направляется в межпланетное пространство, в том числе к Земле. На данный момент скорость плазменного ветра составляет 440 километров в секунду.

Направленность компонента Z межпланетных магнитных пространств к югу делает космическую погоду неблагоприятной и играет роль катализатора. Также наблюдается повышение атмосферного давления, что увеличивает дискомфорт. Буря более эффективна в верхних широтах. Фото северного сияния "Aurora borealis" будут распространены в СМИ позже.

Впрочем, на нашу среднюю географическую широту влияние, как правило, бывает слабым, считает ученый.

Бабаев также отметил, что в отличие от здоровых людей, входящие в группу риска лица с хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями, старики, дети не должны волноваться и в соответствии с рекомендациями врачей принять предупредительные меры.