Опрос выявил 10 самых ненадежных автомобилей

Список наименее надежных автомобилей был составлен порталом Consumer Reports на основе опроса более 600 тысяч автовладельцев.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Возглавил рейтинг наименее надежных автомобилей Chevrolet Camaro, сообщает РИА Новости. Список был составлен на основе опроса более 640 тысяч американских водителей порталом Consumer Reports.

Занявший первую строчку антирейтинга автомобиль вызвал недовольство потребителей в связи с проблемами с трансмиссией, электрикой и приводом. На втором месте в списке оказался Mercedes-Benz GLC — владельцы этой модели отметили неполадки в тормозной системе, рулевом управлении и подвеске. Замыкает тройку наименее надежных машин Jaguar F-Pace, его владельцы жалуются на частые поломки трансмиссии и электрики, а также шум в салоне.

В список также попал электрический кроссовер Tesla Model X известного предпринимателя Илона Маска, к его недостаткам отнесли покраску, отделку, климатическую систему и элементы кузова.

В десятку вошли и внедорожник GMC Acadia, хэтчбэк Fiat 500, Ford Focus и Ford Fiesta, а также Volvo XC90 и Cadillac Escalade.