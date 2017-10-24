Телеведущая будет судиться с BBC из-за видео ее провала на сцене

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Британская телеведущая и певица Джемма Коллинз во время объявления обладателей музыкальной премии BBC Radio 1 Teen Awards оступилась и упала в открывшийся люк, через который в тот момент на сцену поднимались участники шоу, сообщает РИА Новости.
Видео произошедшего разошлось в Интернете и активно обсуждалось пользователями. Сама Коллинз заявила, что не получила серьезных травм, однако все равно планирует подать в суд на компанию BBC.
"Я в шоке. Это чудо, что я осталась жива. Я могла умереть или остаться калекой", — приводит слова ведущей британское издание The Sun.