Телеведущая будет судиться с BBC из-за видео ее провала на сцене

Британская телеведущая планирует судиться с BBC после того, как упала в открывшийся на сцене люк

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Британская телеведущая и певица Джемма Коллинз во время объявления обладателей музыкальной премии BBC Radio 1 Teen Awards оступилась и упала в открывшийся люк, через который в тот момент на сцену поднимались участники шоу, сообщает РИА Новости.

Видео произошедшего разошлось в Интернете и активно обсуждалось пользователями. Сама Коллинз заявила, что не получила серьезных травм, однако все равно планирует подать в суд на компанию BBC.

"Я в шоке. Это чудо, что я осталась жива. Я могла умереть или остаться калекой", — приводит слова ведущей британское издание The Sun.