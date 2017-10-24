Очередной скандал: Киркорова обвинили в плагиате

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Французский автор песен Жильбер Синуэ подал иск к Филиппу Киркорову за плагиат песни, которую исполняла певица Далида. Об этом РИА Новости сообщил адвокат истца Игорь Трунов.

"Мы подали в Савеловский суд Москвы иск о компенсации 15,5 миллиона рублей к Филиппу Киркорову за плагиат песни "Helwa ya Baladi", зарегистрированной в авторском обществе Франции в 1978 году. Киркоров исполняет песню на русском языке под названием "Шелковая нить", которая идентична французской композиции", — сказал Трунов.

Он добавил, что исковые требования могут увеличиться.

Директор артиста сообщил РИА Новости, что Киркоров не располагает информацией по этой теме.

Первым французским композитором, пытавшимся судиться с Киркоровым, стал Дидье Маруани. В прошлом году он подал в Мосгорсуд иск на 75 миллионов рублей за нарушение авторских прав из-за песни "Жестокая любовь". Маруани утверждал, что композиция является переработкой его песни "Symphonic Space Dream". Однако суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

В конце ноября 2016 года полиция задержала Маруани и его юриста Трунова в одном из отделений Сбербанка в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него миллиона евро. Позднее композитора и адвоката отпустили, дело возбуждать не стали.