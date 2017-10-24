Миша, беги: Киев получил право на депортацию Саакашвили

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. Об этом, как пишет РИА Новости, заявил генпрокурор Юрий Луценко. По его словам, Саакашвили "по этому поводу в суд не обратился". Суд теперь, отметил Луценко, имеет полное право депортировать или экстрадировать Саакашвили на историческую родину — в Грузию, где против экс-президента возбуждено несколько дел.

© Sputnik. Стрингер Саакашвили как фактор политической дестабилизации в Закавказье

Ранее адвокат Саакашвили Маркиян Галабала пояснил, что его клиент имеет статус лица без гражданства. Поэтому во избежание его экстрадиции в Грузию в миграционную службу Украины было подано заявление о признании Саакашвили человеком, нуждающимся в дополнительной защите государства. "Этот статус предусматривает дополнительные юридические гарантии, к физической защите это не имеет никакого отношения, этот статус похож на статус беженца", — подчеркнул Галабала.

В ноябре 2013 года Саакашвили покинул Грузию после вступления в должность нового президента страны Георгия Маргвелашвили.

После государственного переворота на Украине стал губернатором Одесской области, однако проработал в этой должности всего полтора года. В ноябре 2016 года он заявил о намерении подать в отставку, обвинив президента Петра Порошенко в покровительстве преступным "кланам" в регионе. По его словам, несмотря на смену власти на Украине, в стране процветает коррупция и "как грабили, так и грабят". Он отметил, что "последней каплей" для него стало обнародование электронных деклараций о доходах чиновников.

Позже Порошенко подписал указ об увольнении Саакашвили. Экс-губернатор заявил о намерении добиваться досрочных выборов в Верховную раду и планах создать на Украине свою политическую силу. Однако 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко своим указом лишил мятежного экс-чиновника украинского гражданства, сделав его лицом без гражданства (грузинское он утратил, получив украинский паспорт в 2015 году). Сам Саакашвили на тот момент находился в США, откуда посетил Польшу, Литву и Венгрию. 10 сентября 2017 года он вернулся на территорию Украины, незаконно перейдя границу.

В Грузии Саакашвили обвиняют по делам об убийстве Сандро Гиргвилиани, растрате государственных средств, жестоком избиении депутата грузинского парламента Валерия Гелашвили, а также захвате телекомпании "Имеди". Саакашвили грозит до десяти лет тюрьмы.