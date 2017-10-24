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Военная техника НАТО в Грузии

В Сирии на захваченном складе ИГ нашли новейшее оружие НАТО

Sputnik
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На захваченном армией САР складе ИГ найдены новейшие образцы оружия НАТО.

СУХУМ, 24 окт — Sputnik. На захваченном сирийскими военными крупнейшем складе террористов "Исламского государства" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая организация) в городе Меядин на востоке Сирии обнаружены новейшие образцы вооружения НАТО из США, Бельгии и Великобритании. Об этом сообщил журналистам бригадный генерал Сирийской Арабской Армии Хасан Сухейл, который руководил операцией по освобождению города, передает РИА Новости.

Сирийские военные при поддержке ВКС России захватили крупнейший склад вооружений и бронетехники террористов ИГ. Арсенал был обнаружен в городе Меядин на востоке Сирии.

"Нам потребуется не менее шести дней, чтобы вывезти все эти трофеи, которые боевики ИГ оставили здесь после своего бегства. Здесь очень много оружия и различных средств связи иностранного производства", — сказал Сухейл.

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Сирийские военные также показали журналистам захваченные в Меядине системы спутниковой связи, радиолокационное оборудование, медицинские приборы и цех по производству беспилотников с десятками готовых дронов, используемых боевиками для разведки и прицельного бомбометания. Большая часть арсенала террористов состоит из оружия, принятого на вооружение странами НАТО. В частности, на складах террористов в Меядине была обнаружена 155-мм гаубица британского производства, изготовленная в 2011 году.

"Мы захватили новейшие образцы оружия производства США, Бельгии и Великобритании, стоящие на вооружении стран НАТО", — подчеркнул Сухейл.

*Террористическая организация, запрещенная в России.




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