Стюардесса в Китае выпала из самолета

Стюардесса китайской авиакомпании China Eastern выпала с высоты нескольких метров во время подготовки к взлету.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Бортпроводница авиакомпании China Eastern Airlines получила травмы, выпав из самолета с высоты 2,7 метра в международном аэропорту города Шэньчжэнь "Баоань", передает РИА Новости со ссылкой на микроблог Weibo воздушной гавани.

Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, когда бортпроводница пыталась закрыть дверь самолета рейса MU5762 Шэньчжэнь — Куньмин — Тэнчун, который готовился к взлету.

Девушку обнаружили механики, осматривавшие воздушное судно перед взлетом, они незамедлительно вызвали скорую помощь. Пострадавшая была доставлена в больницу с множественными переломами и ушибами.

Информации о том, по какой причине девушка выпала из самолета, пока не сообщалось, ведется расследование.

Самолет был задержан, однако позже в понедельник успешно вылетел из аэропорта Шэньчжэня.