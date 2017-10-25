15:56 25 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
Поиск
Пассажирский самолет аэробус А-321

Стюардесса в Китае выпала из самолета

© Sputnik. Наталья Селиверстова
В мире
Получить короткую ссылку
101 0 0

Стюардесса китайской авиакомпании China Eastern выпала с высоты нескольких метров во время подготовки к взлету.

СУХУМ, 24 окт – Sputnik. Бортпроводница авиакомпании China Eastern Airlines получила травмы, выпав из самолета с высоты 2,7 метра в международном аэропорту города Шэньчжэнь "Баоань", передает РИА Новости со ссылкой на микроблог Weibo воздушной гавани.

Инцидент произошел в понедельник во второй половине дня, когда бортпроводница пыталась закрыть дверь самолета рейса MU5762 Шэньчжэнь — Куньмин — Тэнчун, который готовился к взлету.

Девушку обнаружили механики, осматривавшие воздушное судно перед взлетом, они незамедлительно вызвали скорую помощь. Пострадавшая была доставлена в больницу с множественными переломами и ушибами.

Информации о том, по какой причине девушка выпала из самолета, пока не сообщалось, ведется расследование.

Самолет был задержан, однако позже в понедельник успешно вылетел из аэропорта Шэньчжэня.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Съемки фильма Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот
    Такое кино

    Короткометражка "Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот", снятая супругами из Владикавказа, завоевала второе место на фестивале в США.

  • Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, фото из архива
    Вагончик тронулся

    Первый грузовой состав из 82 контейнеров отправлен из Казахстана в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс.

  • Авиашоу на военном аэродроме Эребуни. Российские военные
    Солдаты под замену

    На российской военной базе в армянском городе Гюмри началась ротация военнослужащих – до начала декабря будет заменено порядка полутора тысяч солдат и сержантов.

  • Сахар-рафинад, архивное фото
    "Сахарные" войны

    Россия обвиняет Казахстан в реэкспорте сахара-сырца из третьих стран. Астана обвинения не отрицает, но имеет на этот счет собственное мнение.

  • Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков провел переговоры с главой правительства республики Казахстан Бакытжаном Сагинтаевым. Архивное фото
    Будем решать!

    Главы правительств Кыргызстана и Казахстана поручили министерствам доработать "дорожную карту", призванную разрешить сложившуюся конфликтную ситуацию.

  • Боеприпасы времен ВОВ, архивное фото
    Эхо войны

    Целый арсенал снарядов и мин времен Великой Отечественной войны был обнаружен на поле в Лиозненском районе Беларуси.

  • Листовки фильма Матильда
    Виновны все!

    Противники скандального фильма Алексея Учителя "Матильда" обвинили латышей в убийстве последнего российского императора.

  • Урна для голосования, архивное фото
    Плебисцит в сети

    Литовская общественность призвала узаконить голосование в интернете, чтобы даже уехавшие из страны граждане смогли высказать свое мнение.

  • Кишинев
    Протестуйте на задворках!

    Мэрия Кишинева предлагает строго ограничить проведение массовых мероприятий, в том числе акций протеста, на центральной площади города.

  • Военные учения, архивное фото
    Бросок на юг

    Из Поволжья в Таджикистан переброшены подразделения "легкой" мотострелковой бригады для подготовки на незнакомых полигонах.

  • Сергей Лебедев
    Дайте порулить!

    Исполком СНГ приветствует желание Узбекистана председательствовать в организации в 2020 году, о котором заявил президент Шавкат Мерзиёев.

  • Белый порошок
    Кокаиновый "выброс"

    Наркотическое вещество, обнаруженное в большом количестве на побережье Балтийского моря в северной Эстонии, оказалось кокаином.

  • Съемки фильма Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот
    Такое кино

    Короткометражка "Зачем Новому Федеративному Альянсу нужен старый военный робот", снятая супругами из Владикавказа, завоевала второе место на фестивале в США.

  • Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, фото из архива
    Вагончик тронулся

    Первый грузовой состав из 82 контейнеров отправлен из Казахстана в Турцию по железнодорожному коридору Баку-Тбилиси-Карс.

  • Авиашоу на военном аэродроме Эребуни. Российские военные
    Солдаты под замену

    На российской военной базе в армянском городе Гюмри началась ротация военнослужащих – до начала декабря будет заменено порядка полутора тысяч солдат и сержантов.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Горилла
Дикие, но симпатичные: четвероногие обитатели планеты
Эмоции и ожидания: музыканты рассказали в Sputnik о гастролях камерного оркестра Абхазии
Эмоции и ожидания: музыканты рассказали в Sputnik о гастролях камерного оркестра Абхазии
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

Sputnikabkhazia