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Прокуратура Швеции прекратила следствие по делу Ассанжа

Основатель WikiLeaks станет гостем программы Познера

© Sputnik. Алекс Макнотон
В мире
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Джулиан Ассанж, основатель скандального сайта Wikileaks, на котором с 2006 года публиковались секретные материалы, станет гостем передачи Познера.

СУХУМ, 25 окт — Sputnik. Австралийский журналист и основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж станет гостем очередного выпуска передачи Владимира Познера, сообщает РИА Новости. Интервью появится в эфире Первого канала в понедельник, 30 октября.

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В анонсе на сайте программы не уточняется, пройдет ли беседа по видеосвязи или лично.

Джулиан Ассанж в 2006 году основал сайт WikiLeaks, где публиковались различные секретные или закрытые для общего доступа сведения, разоблачающие коррупцию и злоупотребления властью правительствами и корпорациями различных стран.

После того, как власти Швеции, где находился Ассанж, завели против него уголовное дело, он находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из опасений экстрадиции шведскими властями в США.




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