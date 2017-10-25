В Поднебесной без перемен: Си Цзиньпин останется во главе КНР

СУХУМ, 25 окт — Sputnik. Его переизбрание состоялось в среду, 25 октября, на первом пленуме в Доме народных собраний в Пекине в рамках XIX съезда ЦК компартии Китая. Си Цзиньпин был также утвержден на второй срок на должность секретаря Центрального военного совета, который является высшим военным органом страны. Он также занимает должность главы государства, сообщает РИА Новости.

18 октября в Пекине начался 19-й съезд самой многочисленной политической партии в мире — Коммунистической партии Китая (КПК). В китайскую столицу на съезд, проходящий раз в пять лет, прибыли 2287 делегатов, которые были избраны из почти 89 миллионов членов Компартии.

В ходе работы съезда делегаты рассмотрели доклад генерального секретаря КПК Си Цзиньпина о проделанной работе ЦК КПК 18-го созыва. Партийные деятели также заслушали рабочий доклад центральной комиссии КПК по проверке дисциплины (ЦКПД), по данным которой более 1,53 миллиона членов Коммунистической партии Китая разных уровней за последние пять лет были наказаны за нарушения партийной дисциплины, а 58 тысяч заведенных дел по фактам партийных злоупотреблений были переданы в органы юстиции Китая для дальнейшего разбирательства.

Генеральный секретарь КПК Си Цзиньпин, выступая на открытии 19-го съезда, заявил, что дисциплину в партийных рядах необходимо постоянно ужесточать, чтобы члены партии и кадровые работники не выходили за рамки допустимого и привыкли жить в условиях контроля и ограничений.

Си Цзиньпин вошел в состав Постоянного комитета Политбюро ЦК в 2007 году. В 2008-м он был назначен заместителем председателя КНР, в 2010-м — заместителем председателя Военного совета ЦК. Через два года возглавил Военный совет, в том же 2012 году стал лидером Коммунистической партии Китая. Впервые избран председателем КНР в ходе первой сессии Всекитайского собрания народных представителей 12-го созыва в 2013 году.