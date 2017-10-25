Курьез или наука: в Азербайджане обычный колодец закипел

Холодная и прозрачная вода в колодце неожиданно стала настоящим кипятком, и теперь хозяева задаются вопросом - как вести хозяйство, и не окажется ли новый колодец таким же "обжигающим".

СУХУМ, 25 окт — Sputnik. Колодец во дворе жителя села Сепнакеран Лянкяранского района Имамали Алиева после 18 лет пользования превратился в термальный источник.

Как рассказал региональному корреспонденту Sputnik Азербайджан брат хозяина дома Имамверди, раньше вода в колодце была прохладной. Но летом неожиданно все изменилось.

"Это произошло в августе. Мы встали рано утром, включили насос для колодца – собирались поливать сад и огород. И потом заметили, что из колодца вытекает горячая вода. Одно дерево от воздействия воды потом высохло", — продолжила хозяйка дома Джейран Алиева.

Раньше соседи приходили к Алиевым за холодной и свежей водой, но теперь члены семьи сами ходят к соседям – за водой для питья и приготовления пищи.

© Sputnik. Rahim Zakiroğlu Брат Имамали Алиева Имамверди

По словам хозяев дома, цвет воды в колодце тоже изменился. Раньше она была совершенно прозрачной, но теперь пригодна только для купания, мытья посуды или белья. Алиевы хотели бы выкопать новый колодец — но боятся, вдруг и оттуда пойдет горячая вода: "Хотелось бы, чтобы приехали специалисты, проверили состав воды. Можно ли употреблять эту воду и где мы можем вырыть новый колодец".

На сегодня температура воды в колодце составляет 28-35 градусов. Хозяева стараются подольше оставлять насос в колодце включенным, потому что по мере повышения уровня воды ее температура тоже повышается: "Если мы не используем мотор, вода нагревается так сильно, что невозможно дотронуться до трубы – легко обжечься".

© Sputnik. Rahim Zakiroğlu Температура воды в источнике колеблется от 28 до 35˚С

По словам преподавателя химии кафедры химии и биологии Лянкяранского государственного университета Севды Багировой, основная причина возникновения термальных источников связана с химическими и биологическими процессами, происходящими в глубинных породах земли.

"В результате реакций выделяется тепло, поэтому вода на поверхность земли выходит уже горячей", — сказала Багирова.

Она также добавила, что изучить состав воды, а также определить возможность наличия других таких же источников на территории, могут специалисты Института геологии и минералогии Национальной академии наук АР.