23:46 25 Октября 2017
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 17°C
Прямой эфир
Поиск
Курьез или наука: в Азербайджане обычный колодец закипел

Курьез или наука: в Азербайджане обычный колодец закипел

© Sputnik.
В мире
Получить короткую ссылку
38 0 0

Холодная и прозрачная вода в колодце неожиданно стала настоящим кипятком, и теперь хозяева задаются вопросом - как вести хозяйство, и не окажется ли новый колодец таким же "обжигающим".

СУХУМ, 25 окт — Sputnik. Колодец во дворе жителя села Сепнакеран Лянкяранского района Имамали Алиева после 18 лет пользования превратился в термальный источник.

Как рассказал региональному корреспонденту Sputnik Азербайджан брат хозяина дома Имамверди, раньше вода в колодце была прохладной. Но летом неожиданно все изменилось.

"Это произошло в августе. Мы встали рано утром, включили насос для колодца – собирались поливать сад и огород. И потом заметили, что из колодца вытекает горячая вода. Одно дерево от воздействия воды потом высохло", — продолжила хозяйка дома Джейран Алиева.

Раньше соседи приходили к Алиевым за холодной и свежей водой, но теперь члены семьи сами ходят к соседям – за водой для питья и приготовления пищи.

Брат Имамали Алиева Имамверди
© Sputnik. Rahim Zakiroğlu
Брат Имамали Алиева Имамверди

По словам хозяев дома, цвет воды в колодце тоже изменился. Раньше она была совершенно прозрачной, но теперь пригодна только для купания, мытья посуды или белья. Алиевы хотели бы выкопать новый колодец — но боятся, вдруг и оттуда пойдет горячая вода: "Хотелось бы, чтобы приехали специалисты, проверили состав воды. Можно ли употреблять эту воду и где мы можем вырыть новый колодец".

На сегодня температура воды в колодце составляет 28-35 градусов. Хозяева стараются подольше оставлять насос в колодце включенным, потому что по мере повышения уровня воды ее температура тоже повышается: "Если мы не используем мотор, вода нагревается так сильно, что невозможно дотронуться до трубы – легко обжечься".

Температура воды в источнике колеблется от 28 до 35˚С
© Sputnik. Rahim Zakiroğlu
Температура воды в источнике колеблется от 28 до 35˚С

По словам преподавателя химии кафедры химии и биологии Лянкяранского государственного университета Севды Багировой, основная причина возникновения термальных источников связана с химическими и биологическими процессами, происходящими в глубинных породах земли.

"В результате реакций выделяется тепло, поэтому вода на поверхность земли выходит уже горячей", — сказала Багирова.

Она также добавила, что изучить состав воды, а также определить возможность наличия других таких же источников на территории, могут специалисты Института геологии и минералогии Национальной академии наук АР.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Дмитрий Медоев в Каталонии
    Родственные души

    Офис представительства министерства иностранных дел Южной Осетии открылся в Барселоне – столице стремящейся к независимости Каталонии.

  • Выборы в Азербайджане, фото из архива
    "Дорогой" президент

    В проекте бюджета Азербайджана на 2018 год на проведение президентских выборов заложено более 55 миллионов манатов или чуть более 32 миллионов долларов.

  • На армянских позициях. Короткий перерыв
    Всех в казарму!

    Армянские депутаты обсуждают законопроект "О воинской службе и статусе военнослужащих", предполагающий полную отмену отсрочки от армии по учебе.

  • Муратхан Токмади
    Чистосердечное признание

    Казахстанский бизнесмен признался в убийстве экс-председателя АО "Банк Туран Алем" Ержана Татишева в 2004 году по заказу олигарха Мухтара Аблязова.

  • Премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков и министр экономики Артем Новиков на заседании Евразийского межправительственного совета в Ереване
    Пограничный провал

    Переговоры между Казахстаном и Кыргызстаном по вопросу урегулирования ситуации на границе можно считать провальными – подписание "дорожной карты" не состоялось.

  • Клавиатура ноутбука, архивное фото
    Конец следствия

    Следственный комитет Беларуси завершил расследование уголовного дела в отношении авторов российского информационного агентства "Регнум".

  • Латвийский военный в строю
    Обидно, клянусь!

    Латвийские военные продолжают остро реагировать на публикации в интернете – на сей раз их задела фотография с солдатами НАТО, покупающими пиво.

  • Памятник советским воинам в Шяуляе, архивное фото
    Так себе объяснение

    Причиной установки "поясняющих" табличек у советских памятников в Литве является использование на монументах запрещенных в республике советских символов.

  • Министр обороны Молдовы Еуджен Стурза
    Схватка за Минобороны

    Бои местного значения за министерство обороны Молдовы завершилась. Каким будет министр обороны и чего от него ожидать?

  • Дмитрий Медоев в Каталонии
    Родственные души

    Офис представительства министерства иностранных дел Южной Осетии открылся в Барселоне – столице стремящейся к независимости Каталонии.

  • Выборы в Азербайджане, фото из архива
    "Дорогой" президент

    В проекте бюджета Азербайджана на 2018 год на проведение президентских выборов заложено более 55 миллионов манатов или чуть более 32 миллионов долларов.

  • На армянских позициях. Короткий перерыв
    Всех в казарму!

    Армянские депутаты обсуждают законопроект "О воинской службе и статусе военнослужащих", предполагающий полную отмену отсрочки от армии по учебе.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Изготовление сыра
Молочные реки и сырные бублики: "вкусные" кадры из горной Абхазии
Сырные кольца, молоко ведрами: чем живут пастухи в горах Абхазии
Сырные кольца, молоко ведрами: чем живут пастухи в горах Абхазии
Расклад сил на мировом рынке нефти
Расклад сил на мировом рынке нефти

Соцсети

Sputnikabkhazia